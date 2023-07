Shakira y Jimmy Butler, ¿nueva pareja? Medios de Miami especulan sobre su relación a pesar de la diferencia de edad

Durante los últimos meses, la famosa cantante Shakira ha estado en el punto de mira por diversas razones. Tras abandonar Barcelona y España junto a sus hijos en busca de una nueva vida en Miami, la artista está trabajando para recuperar su independencia y autoestima para volver a la normalidad.

La reconocida cantante de éxitos como "Las de la intuición", "Loba" y "Hips don't lie" sufrió mucho al descubrir la infidelidad de Gerard Piqué, exjugador del F. C. Barcelona, quien se enamoró de una joven catalana llamada Clara Chía. Como forma de canalizar sus emociones a través de la música, Shakira se unió al productor argentino Bizarrap en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, una canción que se convirtió en un éxito en las plataformas de música. Canción, con la cual, Shakira lanzó algunas indirectas dirigidas a su ex y su nueva pareja, como "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena" o "Una loba como yo no está pa' tipos como tú".

Desde su llegada a Estados Unidos, la vida amorosa de Shakira ha sido objeto de muchos comentarios. Aunque se han difundido diversos rumores sobre posibles relaciones con hombres como Alejandro Sanz y Tom Cruise, los rumores más fuertes la vinculaban con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, a quien Shakira ha visitado en varias carreras y eventos deportivos.

Sin embargo, los medios estadounidenses han sorprendido al afirmar que Shakira ha encontrado nuevamente el amor junto a Jimmy Butler, jugador de baloncesto de los Miami Heat. Según US Magazine, una fuente cercana a la cantante confirmó este romance, aunque es demasiado pronto para saber si será a largo plazo. Según el mismo portal, la pareja disfrutó de una agradable cena el pasado día 12 en Londres, donde ambos se sintieron cómodos. "Jimmy hace sonreír a Shakira y ella está feliz de pasar tiempo con él. Aunque se conocen desde hace poco y recientemente comenzaron a seguirse en redes sociales", reveló la fuente cercana a la cantante a US Magazine.

A pesar de la diferencia de edad, ya que Shakira tiene 46 años y Butler 33, parece que esto no les importa a ambos, ya que su amistad ha ido creciendo. Mientras los rumores sobre su vida sentimental siguen surgiendo, Shakira se mantiene enfocada en resolver sus asuntos legales con Hacienda y en su carrera profesional, sobre todo con sus últimas canciones que han tenido un gran impacto alrededor del mundo.