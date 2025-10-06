La surrealista anécdota de Duki durante sus vacaciones en Mallorca: un tiramisú y una intervención policial

Antena 3 entra de lleno en este mes de octubre con grandes novedades. Entre ellas, como viene siendo habitual cada semana, es la lista de invitados de la semana de 'El Hormiguero'. Si bien la baja de Marc Márquez tras haberse lesionado ha tambaleado un poco los planes del 'talk show', el programa ya ha compensado la ausencia del piloto gracias a la presencia este martes del actor Jeremy Allen White.

Esta noche, Pablo Motos recibirá en plató al cantante argentino Duki. El artista, uno de los más aclamados tanto en su país natal como en la comunidad hispanohablante, está de estreno, aunque no precisamente musical. Mauro Ezequiel Lombardo (su nombre real), ha lanzado en Netflix su propio documental, titulado 'Rockstar: Duki desde el fin del mundo'.

A través de esta producción audiovisual, el artista promete un viaje íntimo hacia sus inicios, cuando comenzó sus primeras batallas de rap. No ha sido un camino fácil para el de Buenos Aires, pero el apoyo de su entorno más cercano le ha permitido alcanzar el éxito. Entre ellos, destaca su pareja, la también cantante argentina Emilia Mernes, quien también ha pasado por 'El Hormiguero' y ha actuado en nuestro país.

Un tiramisú que casi le cuesta una detención

En una entrevista para la televisión colombiana, Duki reveló la surrealista anécdota vivida mientras disfrutaba de unos días de descanso en España. Una noche, mientras el cantautor y su pareja recorrían en coche las carreteras de Mallorca, la policía detuvo el vehículo tras sospechar que Lombardo llevaba sustancias ilícitas consigo.

La sospecha de los agentes estaba infundada por una pequeña bolsa que el argentino llevaba a bordo, que más tarde resultaría ser un tiramisú y dos cucharas. Sin embargo, las autoridades no estaban al tanto de ello en ese momento, y la situación se puso bastante tensa con uno de los policías. "Se empezaron a poner un poco violentos", describió Duki.

Y es que este agente en cuestión obligó en reiteradas ocasiones al cantante a que se bajara los pantalones para revisar sus partes íntimas en caso de que hubiera cualquier rastro de sustancia. Tras negarse a ello, el argentino pilló un cabreo monumental, le gritó al agente que "si quería vérsela" y le enseñó sus partes "con ganas, porque ya estaba un poco enojado".

Si bien la situación estuvo protagonizada por el enfado y la frustración, Duki recordó el momento con una pizca de humor. De esta forma, dejó claro que una vez alcanzado el éxito, da igual lo que ocurra que uno siempre será capaz de dejarlo en el pasado.