Martiño Rivas cuenta la razón por la que no tiene novia: "No quiero saber nada de nadie"

Martiño Rivas es uno de los hombres más atractivos del país. El gallego levanta pasiones desde que se dio a conocer en la serie “El Internado”, y desde entonces protagoniza los sueños de más de una, y de uno. Soltero de oro, no se le conoce pareja desde su sonada ruptura con la modelo Lily Fofana en 2023, y por lo visto el actor no tiene intención alguna de volver a encontrar una pareja.

Así lo ha confirmado él mismo durante la presentación del musical de “Cenicienta”, ante los reporteros de la agencia “Europa Press”: “No tengo el corazón cerrado, pero estoy en un momento que no quiero gastar dinero. Estoy llevando una vida muy austera, ¿vale? Entonces no quiero saber nada de nadie. Quiero ahorrar”.

Un poco contradictorio su argumento, puesto que los estudios confirman que la vida de soltero es mucho más cara que la de estar en pareja, puesto que, al fin y al cabo, los gastos se suelen repartir. A no ser que Rivas sea un caballero de los de antaño y no permita a su señora sacar la cartera cuando van a cenar…

Visiblemente incómodo ante las cuestiones sobre su vida sentimental, Rivas ha preferido no contestar a la pregunta de cómo sería su pareja perfecta: “No sé, me estás haciendo preguntas muy complicadas. Muy complicadas. Yo no sé nada de eso. Yo solo he venido a ver una función de teatro. No sé nada de eso, ¿vale? Muchas gracias”.

"Quiero alguien que no tenga bufos con Hacienda", dijo el pasado febrero

Una postura muy diferente a la que ha mostrado en otras intervenciones con la prensa. El pasado febrero, Rivas confirmaba en otra presentación que buscaba “estabilidad” y “rutina”, y bromeaba sobre la condición que exige a cualquiera de sus posibles parejas: “alguien que no tenga bufos con Hacienda”.

Además, dejó claro que ni el amor ni el trabajo ocupan un lugar tan importante como su hija, “mi prioridad número uno”. En otra intervención en el pódcast “Todos somos 144”, a Rivas se le iluminaba la mirada al referirse a la niña, el verdadero amor de su vida: “Pienso en mi hija e inmediatamente eso me lleva a un lugar feliz, es un estímulo que me provoca una sonrisa inmediatamente y me hace sentir bien. Y al mismo tiempo va de la mano con ¿cómo estará? ¿qué estará haciendo? ¿qué le pasará? Estás constantemente en un modo de alerta, un rol de protección”.