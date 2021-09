El falso pudor de Terelu Campos ante Edmundo Arrocet

Gente

Ruptura

La contratación de Terelu Campos como colaboradora del nuevo reality de Telecinco, está propiciando grandes momentos gracias al enfrentamiento que mantiene con el que fuera, durante seis años, el novio de su madre, Bigote Arrocet. Aunque se supone que es la defensora oficial de Isabel Rábago, el programa le ha planteado que intervenga durante la ”Linea secreta de la vida” de Arrocet para preguntarle si había engañado a su madre, después de la polémica que han generado las declaraciones del chileno sobre la infidelidad.

Carlos Sobera le ha dado libertad a Terelu para hacer o no la pregunta al ex de su madre pero le ha pedido que lo decida llegado el momento. Tras un repaso a su dura infancia y los comienzos de su larga carrera como artista, Carlos le ha pedido a Bigote que acelere para abordar su noviazgo con Teresa Campos. El humorista, enfadado, ha hablado de su polémica última relación y ha sido entonces cuando Sobera le ha pedido a su hija que se pronunciara sobre sí estaba dispuesta o no a hacerle a Arrocet la incómoda pregunta.

Dos años de noviazgo. Tras semanas de rumores María Teresa Campos y Bigote Arrocet confirmaron su relación de manera pública en agosto de 2014

“Por supuesto que no”- ha contestado, digna y tajante, la colaboradora de Telecinco-. “No tiene sentido que yo le hiciera esa pregunta” ha dicho para zafarse del embarazoso momento y así evitar un nuevo enfrentamiento con la ex pareja de Teresa Campos. Pero Bigote, que ha escuchado la respuesta de Terelu, no ha tenido reparo en dejar claro que ya le hizo esa pregunta cuando se publicaron unas fotografías de él con otra mujer. La negativa de la colaboradora a entrar en el juego del programa le ha generado duras críticas en las redes sociales.

Pero lo más sorprendente de la actitud de Terelu en el debate de Secret Story es que, una semana antes de la ruptura de Bigote y Maria Teresa Campos, no puso ningún reparo en abordar estas cuestiones en público con el que entonces era el novio de su madre.

En 2019 Terelu entrevistó a Bigote y le preguntó si había sido infiel a su madre.

Ocurrió el 20 de noviembre de 2019, una semana antes de la polémica huída de Bigote Arrocet a Málaga que supondría el fin de la relación, y en el plató de “Aquellos Maravillosos años” en Telemadrid, la televisión que vio crecer como profesional a Terelu Campos. La malagueña fue llamada para sustituir a Toñi Moreno al frente del programa que, casualmente, tenía al chileno como invitado principal.

En su regreso como presentadora a Telemadrid y en apenas dos horas, tuvo que preparar la entrevista al hombre que, entonces, mantenía una polémica relación sentimental con su madre. A pesar de ello, Terelu se mostró dispuesta a abordar todas las cuestiones que han sido objeto de disgustos en el seno familiar, entre ellas, las presuntas infidelidades del humorista a su madre.

Era la primera vez que la hija de María Teresa Campos le hacía esa pregunta al chileno en un plató: “¿Has engañado a mi madre?”. La respuesta de Bigote no se hizo esperar: “No. ¿Tú la has engañado, me preguntas?”. Terelu, insistía, buscando que el chileno se explayara más en su contestación. “En las parejas hay códigos, y no estoy diciendo que la vuestra sea una relación abierta-decía Terelu- porque sé que no es así, pero ¿tú estás dónde quieres estar?. Yo estoy donde quiero estar. Si no fuera porque estamos “recontrabien”, yo no estaría con ella y menos cuando estoy a punto de cumplir 70 años.”