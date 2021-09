¿Fue infiel Bigote a María Teresa con otra mujer? Terelu habla claro y deja atónito a Carlos Sobera

Famosos

Muchos pensaban que Bigote Arrocet ya no formaba parte de ‘Secret Story’, el nuevo reality de convivencia de Telecinco. Y no porque no se encuentre en la casa, al igual que el resto, sino por los pocos contenidos y la escasa participación en las tramas del concurso. Pero ahora las cosas han cambiado y la actitud de Bigote es otra.

El humorista ha dado un paso al frente y ha sembrado la polémica con sus últimas declaraciones, en las que confiesa públicamente haber sido infiel. En una conversación con Luca Onestini y el polémico periodista Miguel Frigenti, Arrocet ha confesado qué piensa de las infidelidades: “Es un tema de acuerdo a la religión y el país. En los países árabes te puedes casar con tres, cuatro o cinco mujeres y no pasa nada. El lado occidental es el más falso de todos porque uno se casa y tiene a su novia y tiene a su amante en la mayoría de los casos. La infidelidad es relativa” deslizó dejando atónitos a sus dos compañeros.

Cuando Frigenti le preguntó al ex de María Teresa Campos si él había sido infiel, su respuesta fue más que clara: “Sí ¡claro! El que diga lo contrario está mintiendo como un bellaco”. Sin entrar en detalles sobre la mujer a la que le fue desleal, Bigote Arrocet incidió en que, para hacerlo, “hay que hacerlo bien, pero el problema es que nadie lo reconoce”. “Todos dicen cosas que no son. No digo que todos los hombres sean así. A mis 72 años no he conocido a un hombre que no se haya mandando un tonteo…” sentenció.

La pregunta que sobrevuela Guadalix de la Sierra es la siguiente: ¿Habrá sido María Teresa víctima de las quedadas con otras mujeres de su ex? En su momento ya se sembró la duda cuando varias mujeres salieron en la luz pública para aclarar los rumores que apuntaban a la relación del chileno con ellas.

Este lunes, durante la última conexión de ‘Secret Story’, el presentador Carlos Sobera le preguntó a Terelu Campos, colaboradora del reality, si Bigote Arrocet le había sido infiel a su madre. La música de tensión apuntaba a que esta diría que sí, pero para generar expectación, la madre de Alejandra Rubio ha respondido que antes de contestar debía pensárselo. Nueva polémica a la vista.