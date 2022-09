Las razones de la marcha de Rocío Flores de “El programa de Ana Rosa”: “La avaricia rompe el saco”

Con la llegada del mes de septiembre, la mayor parte de los formatos televisivos estrenan temporada y su equipo se reincorpora tras las vacaciones de verano. En el caso de “El programa de Ana Rosa”, los espectadores empezaban a echar de menos a Rocío Flores, una de las colaboradoras habituales del programa, que, sin embargo, no ha vuelto a dejarse ver en la pequeña pantalla desde hace meses, y todo apunta a que no lo hará próximamente. Al parecer, la joven ya no forma parte del abanico de tertulianos del espacio matinal de Telecinco, tras no llegar a un acuerdo sobre la renovación de su contrato.

Así lo ha confirmado la revista “Lecturas”, que asegura que la productora de “El programa de Ana Rosa” no ha aceptado las nuevas “exigencias” de Rocío Flores a la hora de volver a participar en los debates del espacio rosa del formato. Diego Arrabal ha ido más allá en su canal de Youtube y ha explicado que los motivos son económicos, detallando que la nieta de la Jurado y su representante habrían pedido un aumento de sueldo que Unicorn Content no estaba dispuesto a asumir. “La avaricia rompe el saco”, ha reflexionado el paparazzo.

De este modo, Rocío Flores se queda, de momento, sin trabajo en televisión. Sus colaboraciones en los programas de la productora de Ana Rosa Quintana suponían para ella una fuente de ingresos fija y fiable, aunque la joven también genera beneficios a través de sus redes sociales. Como influencer destacada con más de 790.000 seguidores, colabora a nivel publicitario con diferentes marcas y empresas que se anuncian en su perfil. Sin embargo, la pérdida de visibilidad en la pequeña pantalla podría tener consecuencias negativas en su trabajo digital, con la consiguiente disminución de ingresos que esto conllevaría.