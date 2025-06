Alejandra Rubio se defiende de las críticas tras su última polémica familiar: "Yo respeto mucho porque, si dijera muchas veces lo que pienso, fliparíais"

Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" tras la entrevista de Terelu Campos en "¡De Viernes!". En ella, la hija de María Teresa se sinceraba sobre la última polémica familiar protagonizada por su hija y Carmen Borrego, restándole importancia a los audios en los que Alejandra insultaba su tía por haber concedido una exclusiva en la casa de la comunicadora de Málaga tras su fallecimiento.

Alejandra Rubio se defiende de las críticas

"Mi madre no me hace ni caso en nada, por mucho que le diga la cosas hace lo que le da la gana cuando le da la gana", comenzaba diciendo Alejandra Rubio, insistiendo en que no condiciona a Terelu en sus entrevistas.

Además, la nieta de María Teresa se ha defendido de las críticas, asegurando que "yo respeto mucho porque, si dijera muchas veces lo que pienso, fliparíais". "Cuando me han pedido que no me meta, no me he metido y cuando me han pedido que calme las aguas, las he calmado", ha sentenciado Alejandra sobre los conflictos familiares y la posición que ha tomado en cada uno de ellos.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

"Viene dentro del pack de lo que es la familia", señalaba la colaboradora de "Vamos a ver", reiterando que "mucho me he callado yo, si dijera lo que pienso, pues flipas". Muy sincera y comprensiva, Alejandra ha confesado que entendería que saliera un audio de su tía Carmen criticándola: "Si me tía dice "la niñata esta", ¿tú te crees que me escandalizo? No, me parece normal".

Las palabras de Terelu Campos

La periodista hizo frente a todas las polémicas familiares en las que se había visto envuelto el clan Campos durante su ausencia en "Supervivientes". Muy serena, Terelu Campos tan solo se limitó a decir sobre los audios de su hija que "me imagino que es algo que habéis solucionado vosotras en mi ausencia", sin entrar en un nuevo enfrentamiento familia y reconociendo que "poner una conversación privada siempre es un riesgo".