Anabel Pantoja se ríe de sus críticos: "Me la bufa que piensen que soy una enchufada en el concurso de baile"

Insólita aparición de Anabel Pantoja en una fiesta de Halloween, disfrazada de Miércoles Addams y con una mano sobre el hombro. La sobrina de Isabel Pantoja ni se inmutó cuando un periodista le dijo que hay personas que la consideran una enchufada por venir de la familia que viene y por tener una tía tan mediática.

Es más, entre risas, mandó un mensaje muy directo a sus críticos: “Me la bufa que piensen que soy una enchufada en el concurso de baile. Me da pena que, después de tantos años en televisión, me sigan atacando de esa forma. Además, a la gente que te ve bailando, sabiendo que no lo has hecho profesionalmente en tu vida, le gusta ver algo nuevo.”

La tonadillera, por lo que se cuenta, es una fiel seguidora de la Anabel bailarina y se emocionó mucho al verla el otro día con la coreografía de Se me enamora el alma, una de las canciones más icónicas de su repertorio. La “pantojita chica” confiesa que “nunca había bailado un pasodoble y para mí fue un orgullo hacerlo con un tema tan especial de mi tía”.

Anabel Pantoja De viernes

Su sobrina desvela que Isabel le dio unos cuantos consejos antes de participar en el concurso: “Me recomendó que disfrute bailando y que intente transmitir toda mi alegría, y que no me amargue si el jurado me da una puntuación baja. Mi familia está contenta de verme en el programa y me apoya totalmente.”

Desmintió también los rumores que apuntan a que se asentará definitivamente en Madrid, aclarando que “cuando acabe el concurso me marcharé a mi casa de Canarias. Madrid me gusta y me siento bien aquí, pero mi vida está en las islas. Allí me siento muy feliz.”