Así ha sido la dramática muerte del actor Rory Callum Sykes, estrella infantil de la televisión

El actor australiano Rory Callum Sykes, de 32 años, ha perdido la vida por intoxicación de monóxido de carbono en su finca familiar en Malibú después de que las llamas del incendio Palisades, que asola la ciudad de Los Ángeles, alcanzasen la cabaña familiar de Malibú. Ha sido su madre, Shelley Sykes, quien ha comunicado su pérdida en sus redes sociales con unas palabras desgarradoras: "Con gran tristeza tengo que anunciar la muerte de mi precioso hijo. Estoy totalmente destrozada". Es uno de los 16 muertos que, hasta el momento se han contabilizado, en estos incendios forestales.

El joven, que nació con parálisis cerebral y tenía dificultades para caminar, se encontraba en el interior de una de las cabañas que componen esta propiedad. La madre no logró contactar con los servicios de emergencia y trató de hacer lo imposible por ayudarle. Su testimonio al informativo de la televisión australiana "10 News First" es dramático: "Me dijo ‘Mamá, déjame’ y ninguna madre puede abandonar a su hijo". Y añadía: "Tengo un brazo roto. No podía levantarlo, no podía hacerlo".

A partir de ahí, se sucedió una cadena de fatales acontecimientos. En medio de las llamas, Shelley, actriz y escritora de 62 años, logró llegar a una estación de bomberos cercana, pero se encontraba sin agua. "Cuando ellos me trajeron de vuelta, la cabaña estaba quemada hasta los cimientos… No pude sacar las cenizas de su techo con una manguera porque el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes la cortó. ¡Incluso los 50 bomberos valientes no tuvieron agua en todo el día! Su mamá, sus mascotas que son pavos reales, Edgee y Mickie, y todos sus fans de alrededor del mundo lo echarán muchísimo de menos", ha detallado.

Rory, estrella infantil de la televisión y después orador motivacional, deja una emotiva historia de superación. Tuvo que someterse a un sinfín de cirugías y terapias para recuperar la vista y aprender a caminar venciendo las dificultades que imponía la parálisis cerebral. "A pesar de ello -añade en sus redes-, estaba entusiasmado por viajar conmigo por el mundo, desde África hasta la Antártida".

Shelley escribió la biografía de su hijo en un libro que tituló "La cura de Callum: un triunfo de la crianza positiva". En él cuenta sus vivencias y las de su hijo, que también desde muy pequeño explicó en los medios qué significaba nacer con una parálisis cerebral.