Alejandra Rubio habla alto y claro sobre su presunta crisis sentimental con Carlo Costanzia: "¿Me estáis vacilando?"

"La familia de la tele" ha comenzado su programa de hoy con una información bomba sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Según el programa de TVE, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis sentimental, situación que habría provocado que el joven abandonar al ayer la vivienda familiar.

Presuntos problemas de celos

"Sabemos la situación de cada uno y los motivos. Solo les voy a adelantar '¡qué malos son los celos!''', comenzaba diciendo María Patiño sobre el motivo de la discusión.

"Yo lo que sé es que ha habido una discusión, no sé si ayer o estos días. A mí lo que me dicen es que hay un problema de celos por parte de Alejandra y que Carlo como que no quiere trabajar en televisión, pero si quiere dar alguna entrevista'', explicaba Belén Esteban sobre el asunto.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una imagen de archivo Gtres

Kiko Matamoros, tras escuchar a la de San Blas, corroboraba la información de su compañera. "Lo que sé es que ha habido una bronca seria y hay una cosa que ha apuntado Belén y que es cierta que existen conversaciones con intercambio de piropos. Él es un chico atractivo y evidentemente todos sabemos como funcionan las redes sociales, recibirá muchísimos mensajes con muchas propuestas, pero otra cosa es que ella entienda que él traspasa las líneas del respeto '', señalaba el ex de Makoke.

Alejandra Rubio responde

Tras el revuelo que ha supuesto la información, Alejandra Rubio no ha tenido más remedio que hacer frente a su supuesta crisis sentimental con Carlo Costanzia ante los micrófonos de La 1.

"Nos ha llegado la información de que habéis discutido y de que no ha dormido en vuestro domicilio'', le preguntaba la reportera. ''¡Qué pereza! ¿Me estáis vacilando? Carlos duerme en casa como todos los días igual que yo'', ha expresado la hija de Terelu de lo más sorprendida.

Alejandra Rubio desmiente una crisis con Carlo Costanzia Europa Press

Después de que Alejandra Rubio desmintiera esta información, Alba Carrillo ha arrojado luz al asunto: "Me dicen que ayer estaban preocupados porque le pusieron la vacuna al niño y estaba medio con reacción, pero que en esa casa no se produjo un problema de celos. De hecho, ella llega a casa después de un programa y se encontró con él roncando". Aún así, Patiño ha insistido en que conoce "el origen de la noticia y os digo que es absolutamente cierta'".

Nervios a flor de piel

Lo cierto es que Carlo Costanzia está atravesando por una semana complicada. En menos de 24 horas se conocerá la sentencia de sus hermanos, Pietro y Rocco, acusados de presunto intento de homicidio a Oreste Borell. El futuro de los cuñados de Alejandra Rubio está en manos de la Justicia italiana y la acusación pidió 14 años de cárcel a Pietro y 9 a Rocco. Desde entonces, ambos se encuentran en prisión provisional hasta que se conozca la sentencia y durante la primera sesión del juicio, la acusación pidió 14 años de prisión para Pietro y 9 para Rocco.