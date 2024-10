El contenido comprometido de José María Almoguera con una misteriosa mujer

Aparentemente no estaba previsto y todo respondía al más imperioso directo. A la redacción de ‘TardeAR’ acababan de llegar unas imágenes de José María Almoguera que modificarían la escaleta del programa de Ana Rosa Quintana, este viernes presentado por Frank Blanco. La actualidad manda y casi desde el principio del programa se informaban de un vídeo esclarecedor sobre el hijo de Carmen Borrego en compañía de una joven, con la que estaría estrechando lazos. Esmeralda Delgado, subdirectora del programa, salía de detrás de las cámaras para ocupar un hueco destacado en plató, rodeada de los colaboradores y del propio presentador. Estaban a punto de ver lo que se traían entre manos, pues no habían tenido ocasión de comentarlo previamente en la rutinaria reunión de contenido.

José María Almoguera junto a su nuevo amor Semana

Se informa de lo reciente que son las imágenes, pues el protagonista estaría actualmente con la misteriosa joven que están viendo desde la pantalla de un móvil. No se desvela quién es, pero parece que no es la misma con la que apareció apasionado en el kiosco rosa meses atrás. “¡Se está arrimando! Esas dos personas son más que amigos”, no ha podido refrenarse Frank Blanco en opinar lo que estaba viendo. Unas imágenes que los espectadores no podían ver por el momento y que, debido a la inmediatez, no se aseguraban que podrían mostrar a lo largo de la tarde. Una práctica que ya se utilizaba mucho en su predecesor, ‘Sálvame’, para mantener al espectador pegado frente al televisor para conocer la resolución del misterio.

Para acrecentar la bola, los colaboradores tuvieron ocasiones de disfrutar de dicho contenido exclusivo en una sala aparte, sin palomitas. Es en ese momento en el que se le escucha decir a Miguel Ángel Nicolás que “son tan explícitas” las imágenes, que quizá tendrían problemas para poder emitirlas. Continúan viendo y parece que hay un detalle que les hace especialmente gracia, al ver al hijo de Carmen Borrego con una toalla. Lo mismo cuando Leticia Requejo opina que el protagonista del vídeo es “un mentiroso”, lo que despierta las chanzas de sus compañeros de programa. Se lo están pasando bomba a su costa.

Esmeralda Delgado mostrando el contenido de José María Almoguera TardeAR

Más tarde han emitido algunos fragmentos, en los que se ve al joven junto a una chica a la que prefieren pixelar el rostro para proteger su identidad, por el momento. Parece que hay química entre ellos, que estarían traspasando los límites de una estricta amistad, para ir conociéndose poco a poco más en la intimidad. De ahí que hayan iniciado una escapada para estrechar lazos, según comentan desde el programa. José María Almoguera estaría ya comenzando una nueva vida, la cual no solo pasa por cambiar de profesión, dejar los sets de cámaras y ser personaje público de pleno derecho, con pinitos incluido en el mundo de la moda. El hijo de Carmen Borrego también estaría dispuesto a encontrar el amor o, al menos, a disfrutar de las mieles de la buena compañía.