El encuentro íntimo a tres entre Escassi, María José Suárez y Martina Benvenutto

Desde hace varias semanas, un nombre resuena por encima de todos en el papel cuché. Se trata del de Álvaro Muñoz Escassi, protagonista de la polémica por su ruptura con María José Suárez, en medio de acusaciones de infidelidad y otros escabrosos escándalos. Él mantiene la imposibilidad de haber sido desleal a la modelo por el mero hecho de mantener una relación abierta con ella, donde los encuentros sexuales con terceras personas estaban consensuados. Ella niega la mayor y jura desconocer esa flexibilidad de su romance de casi tres años de duración, además de que pide a su ex rectificar y no dañar su imagen pública con mentiras. Las dos versiones están enfrentadas y son irreconciliables. Uno de los dos no dice del todo la verdad.

Para arrojar más luz al respecto, en ‘De viernes’ se le ha dado voz ahora a Martina Benvenutto, una de las mujeres trans que aseguran haber mantenido relaciones con el jinete en los últimos años y que ha querido salir a la palestra para defender su honor y desvelar algunos detalles desconocidos de su relación. Por ejemplo, sus supuestos encuentros entre los tres. “A Álvaro lo conozco desde hace más de nueve años. Nos conocimos en Marbella, cerca de Sotogrande, en un evento. Lo recuerdo súper agradable, porque Álvaro es una persona educadísima, es un caballero. Hemos sido siempre muy buenos amigos, que cada uno interprete lo que significa ser buenos amigos”, dejaba en el aire los límites cruzados o no entre ellos.

Pero no solo Martina dice haber disfrutado de la compañía de Álvaro Muñoz Escassi, dejando entrever que entre ellos podría haber pasado mucho más de lo que cuenta. También habla de la participación de María José Suárez en alguna noche especial: “Muchísimas risas y muchísima complicidad. Yo a ella no la conocía personalmente y bueno, lo que dio la noche. Una noche entre amigos, lo que da Mallorca. Una ciudad maravillosa”, volvía a ponerse misteriosa la entrevistada, jugando al despiste, pero dejando claro que se llevó muy bien con la ex Miss España la noche en la que coincidió junto al jinete. Pero, por si sus palabras no fuesen suficiente, sus gestos al escuchar a la modelo negar encuentros sexuales con terceras personas hacen creer que precisamente eso es de lo que la invitada a ‘De viernes’ trataba de apuntar: “Cada uno tiene su verdad. Fue una noche divertida entre amigos, en la que lo pasamos muy bien”.

Este testimonio vendría a dejar a María José Suárez como supuesta mentirosa, al negar que su relación fuese abierta o que hubiese mantenido relaciones sexuales con terceras personas junto a Álvaro Muñoz Escassi. De hecho, Martina Benvenutto ha querido lanzar otra piedra para esconder la mano, algo con lo que se entretuvo durante toda su entrevista. Lo volvió a hacer al poner sobre la mesa el mensaje que la modelo le habría mandado tras su entrevista en ‘De viernes’ la pasada semana. Un mensaje del que no desveló el contenido, acrecentando más aún el misterio que rodea a su testimonio. “Es que el mensaje de María José desde luego bonito no era. Yo creo que era un mensaje advirtiéndole. Es que de todo lo que dice, es que al final no dice nada. Dice ‘tenemos una amistad muy bonita’, no puedo deducir mucho más que una amiga con la que ha pasado una noche de fiesta”, decía Ángela Portero, molesta con la entrevistadora. Algo que atajó Beatriz Archidona, parándole los pies y dejando claro que “a nosotros no nos interesa las prácticas sexuales y la intimidad que uno hace de puertas para dentro. El problema aquí es que no se puede obligar a María José a confesar o a contar qué hace, qué le gusta o qué no le gusta, porque es su intimidad. Igual que no se puede llevar a Escassi al límite y forzarlo a contar sus prácticas sexuales, con qué mujeres, qué tipo de mujeres, que si hombres… Y al final, entre insinuaciones, filtraciones y entrevistas, entre ellos dos se están llevando a esta situación”.