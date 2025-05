Esto es lo primero que Elsa Pataky se lleva a la boca nada más aterrizar en España

Elsa Pataky es una estrella nacional que, sin embargo, compartimos con el mundo. Aunque su fama creció en España, no fue hasta que probó suerte al otro lado del Atlántico cuando despegó. Quizá no tanto como actriz como le habría gustado, pero sí en muchos otros terrenos. En lo profesional cosecha éxitos y no para de llevar sus proyectos por el mundo, siendo una de los grandes referentes en belleza, estilo de vida y cuidado personal.

En lo personal su triunfo es rotundo, al haber creado una preciosa familia con uno de los hombres más deseados del planeta, Chris Hemsworth, suspirados por muchos como Thor. Pero todo esto se traduce en tener que permanecer lejos de su tierra, siendo esporádicos sus viajes a España. Este miércoles toma de nuevo contacto con sus raíces y aterriza directamente en el plató de ‘El Hormiguero’, donde charlará animadamente con Pablo Motos y sus hormigas. Aquí siempre suele dar muchas píldoras sobre su intimidad y su faceta más desconocida. Nos adelantamos y cosechamos algunas de las más jugosas.

¿Qué hace Elsa Pataky cuando llega a España?

La actriz siente una pasión evidente por España, pero siente que su vida ya no está entre nuestras fronteras. Es por eso que, por el momento y en la situación en la que está, no se plantea hacer las maletas, dejar Australia y regresar a su tierra. Se conforma con regresar cada cierto tiempo y hacer las correspondientes visitas a su familia y amigos. No les abandona y la distancia tan solo es un obstáculo, pero nunca un impedimento.

Elsa Pataky en el "El Hormiguero" SLV GTRES

Tampoco para darse caprichos gastronómicos cuando llega a su país natal y tiene a su alcance los manjares que mejor estimulan su paladar: “Una de las cosas que más echo de menos es la comida. No hay nada como la comida de aquí. En cuanto pongo un pie aquí, mi madre sabe que tiene que tener un plato de jamón preparado”, confiesa Elsa Pataky a la revista ‘Harpers Bazaar’. El jamón serrano es su perdición y su familia bien lo sabe, por eso siempre que tienen constancia de que viene, le tienen preparado tan exquisito bocado en la mesa.

Otros manjares por los que se pirra Elsa Pataky es el pescado, ideal para acompañarla en su rutina de ejercicios que explica su tonificado cuerpo. Uno de los más piropeados del mundo. Por supuesto, no deja fuera de la lista la paella que, para ella, siempre debe ser de marisco. Productos estrella de la gastronomía patria que nunca dejan de estimularla y por los que su corazón comienza a bombear con más fuerza cuando el avión comienza a descender para aterrizar en España. A buen seguro que ya se ha dado un homenaje antes de sentarse a charlar con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Algo que le cuesta mucho encontrar en Australia, donde ha fijado su residencia y donde está viendo a sus hijos crecer en pleno contacto con la naturaleza. Especialmente con un sinfín de animales, que componen su particular Arca de Noe con 70 criaturas a su cuidado. Unos placeres que la vida le ha regalado en la otra punta del mundo, que sería impensable tener en el corazón de Madrid, motivo por el cual descarta de pleno regresar a su antigua vida: “Vivir en Madrid es complicado cuando ya has vivido en el campo, en plena naturaleza”, sentencia.