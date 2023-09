Jorge Javier Vázquez se despide de María Teresa Campos recordando sus “peleas”

La despedida de María Teresa Campos ha pillado a todos por sorpresa y eso que desde hacía unos meses su familia alertaba sobre su declive físico y su desmejorada salud. Pero nada hacía pensar que el fatal desenlace estaba tan cerca y que una insuficiencia respiratoria agravada dejase huérfanas a Terelu Campos y Carmen Borrego este martes 5 de septiembre. Una trágica noticia que ha conmovido a España en todos sus sectores, pues incluso la Familia Real Española o el propio Pedro Sánchez se han movilizado para destacar el dolor de su pérdida y su ingente aportación social como profesional. Algo a lo que se ha sumado también Jorge Javier Vázquez, quien ha tenido sus más y sus menos con la veterana periodista.

MARIA TERESA CAMPOS ALBERTO R. ROLDAN LA RAZÓN

El presentador está de promoción de su nuevo programa en Telecinco, después de su duro batacazo recibido con la cancelación de ‘Sálvame’. Pero su regreso triunfal con ‘Cuentos Chinos’ se ha visto empañado por la dura pérdida de María Teresa Campos. Una profesional a la que ha admirado desde que comenzase a dar sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, pero con la que también ha tenido fuertes y polémicos enfrentamientos públicos. Se han querido y se han odiado, pero ahora toca el momento de decirse adiós, dejando entre medias una mezcla de sentimientos difícil de digerir.

“Querida Teresa. Cuando era un adolescente te veía desde el comedor de mi piso de San Roque y fuiste compañía y apoyo en esos años complicados en los que un adolescente se está descubriendo. Mujer comprometida y profesional indiscutible”, comenzaba a destacar Jorge Javier Vázquez, que recuerda a María Teresa Campos desde un punto de vista muy íntimo, pues compartían tardes en el salón de su casa separados tan solo por un televisor que, a la vez, les unía.

Pero cuando ambos estuvieron al mismo lado de la cámara su relación no fue tan especial, llegando a protagonizar tensos momentos que incomodaron a la audiencia y fueron acompañados de grandes dosis de polémica. Algo que también ha recordado el propio presentador, a días de regresar a la parrilla de Telecinco: “Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones”, reconoce el comunicador que, sin embargo, no puede más que tener palabras de admiración hacia una profesional de su talla: “Desde hace años formas parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima de todo, parte de nuestra memoria”, cierra Jorge Javier Vázquez, que no duda en despedirse de su compañera de pasillos con un sincero “te quiero”.