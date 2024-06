La nueva Olga Moreno: tres años de infarto la convierten en otra mujer

“Sé que no voy a ganar, pero lo voy a intentar. Quiero divertirme, disfrutar y ver esos amaneceres y atardeceres”, confesaba Olga Moreno en el plató de ‘Supervivientes’. El mismo que no pisaba desde que hace tres años tras se alzase como ganadora del reality, salvo esa excepción que supuso el especial ‘Ahora Olga’, en el que se sentaba en el mismo plató, aunque bajo los colores que suponía la marea azul en defensa de Antonio David Flores y en contra de lo revelado por Rocío Carrasco en su propia docuserie. Desde entonces ha llovido mucho. La que fuese mujer del ex guardia civil quiso renunciar a su anonimato para estar en la cresta de la ola y lo consiguió, pero toda esta atención mediática le pasó factura. El precio a pagar fue muy alto, poniendo como aval su propio matrimonio y también poner su propia existencia patas arriba. Y es que ahora que Olga vuelve a Honduras, lo hace siendo una mujer muy distinta.

Olga Moreno tras ganar Supervivientes 2021 Mediaset

Poco o nada queda de aquella Olga Moreno que saltaba desde el helicóptero para convertirse en concursante de ‘Supervivientes 2021’. Lo hacía sin saber el revuelo que supondría que, a la vez, se emitiese ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que ella misma salía muy mal parada, pero no tanto como su marido, Antonio David Flores. Ese del que tuvo que separarse meses más tarde por la repercusión mediática generada, que desgastó su unión, además de por el detalle de que él ya estaba en brazos de un nuevo amor, Marta Riesco. Las vueltas que da la vida y es que en tres años el ex de Rocío Carrasco tampoco está con la periodista, quien se siente especialmente dolida por la forma en la que fue tratada. Pero ahora toca ver cómo ha tratado la vida en estos tres años en los que Olga Moreno se presenta como nuevo fichaje de ‘Supervivientes All Stars’ siendo una mujer renovada.

Olga parece no tener miedo a la amenaza de la productora de que esta nueva edición de antiguos concursantes será especialmente dura. No le tiene miedo a nada y es que desde que salió de Honduras tras años atrás con el maletín en su poder, su vida tampoco ha sido sencilla. Quizá lo que más se pueda destacar como uno de los instantes más difíciles a los que ha tenido que hacer frente sea su divorcio de Antonio David Flores. Después de 20 años siendo una de las parejas más estables del panorama nacional, 12 de esos como marido y mujer, el matrimonio inició el proceso de disolución de su matrimonio meses después de que ella aterrizase en España tras su aventura hondureña. El estallido de la traición de su pareja con la periodista fue la gota que colmó el vaso y el momento en el que la ganadora de ‘Supervivientes’ decidió pensar en ella, aunque siempre velando por los intereses de Lola, la hija que tiene en común con su marido, que ya tiene 12 añitos.

También le pesaba el hecho de que Rocío Floresy David, los hijos de su marido con Rocío Carrasco, formaban parte de su día a día. Vivían juntos y el divorcio les colocaba en una delicada situación. Los primeros meses se resolvieron con la permanencia de ambos al lado de Olga, pues entendía el mal trago que pasó tras sentirse traicionada.

Olga Moreno con Agustín Etienne Gtres

Pero poco después, Olga Moreno volvió a apostar por el amor y darle una nueva oportunidad a su corazón para latir con fuerza. Así, cobró fuerza el nombre de Agustín Etienne, quien había pasado de ser su representante en cuestiones televisivas, a su buen amigo y, después de mucho roce, su pareja. El que fuese mánager de Belén Esteban y mano derecha de Toño Sanchís es el dueño de sus suspiros desde el pasado 2022, aunque han atravesado también por momentos difíciles que han situado su romance al filo del abismo. “Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio”, decía cuando anunció su relación a modo de pullita hacia su exmarido.

Pero no solo la vida de Olga Moreno ha cambiado en estos tres años en lo que a amor se refiere. Su situación sentimental ha dado un giro radical desde que salió de ‘Supervivientes’ hasta ahora que vuelve a entrar. También su trabajo ha sufrido inesperadas reformas, como puede ser el cierre de la tienda que regentaba en Málaga, ‘Olé y Amén’. Una decisión complicada, pero que le hizo apostar por la venta online de sus mismos diseños de moda, para poder alcanzar a un mayor público mediante su página web. Un acierto, al parecer, pues continúa con este proyecto y disfrutando de una tranquila vida alejada del foco mediático. Y es que ha encontrado la estabilidad que perdió en 2021 cuando se aventuró en el reality más extremo de la televisión patria, a ese al que vuelve ahora dispuesta a disfrutar de la experiencia, pues la primera vez se le amargó el dulce por culpa de su ex, y la ex de su ex. Muchos satélites que le robaron el brillo, pero no el triunfo de ser ganadora de su edición.