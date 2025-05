Se filtran audios de Alejandra Rubio criticando a Carmen Borrego: “Es subnormal”

En ‘TardeAR’ suena una alarma que corta el normal transcurrir del programa. Hay una última hora y es que se han acordado de que tienen como exclusiva un material que va a poner el clan Campos patas arriba: “Hay unos audios de Alejandra Rubio hablando muy mal de Carmen Borrego. Esos audios llevan un mes circulando un mes por ahí. Somos el único programa de televisión ahora mismo que puede emitir estos audios y los vamos a emitir”, promete el director del espacio de Telecinco sobre la bomba que piensan estallar.

“Esto es una negociación que estamos llevando a cabo ahora mismo. Los audios ya están en nuestro poder. Tenemos que ponerle rótulos, ponerle el karaoke para que el espectador lo pueda entender bien”, continúan cebando lo que se escuchará “en voz de la propia Alejandra”. Un audio en el que se le escucha despotricar por una portada que, según explica Miguel Ángel Nicolás, sucedió el año pasado.

Carmen Borrego en la portada de la polémica Lecturas

“En enero de 2024, Carmen Borrego da una exclusiva a la revista ‘Lecturas’ en Málaga enseñando la casa de María Teresa Campos. A raíz de aquí se producen una serie de circunstancias. Vamos a ver, además, no solo oír, cómo Alejandra Rubio se toma esta noticia en televisión, cómo interactúa con su tía Carmen. Aparentemente no pasaba nada, pero detrás las palabras de Alejandra eran muy gruesas contra su tía. Además, sabremos si contaba con la aprobación de Terelu Campos, porque por delante decían que sí, pero por detrás era otra cosa”, anuncian. Después de tratar otros temas, regresan con la bomba.

Alejandra Rubio y los audios en los que critica a Carmen Borrego

Los mensajes de la discordia son audios que la propia Alejandra se grabó y envió. En ellos llega a llamar “subnormal” a su tía, porque no estaba conforme con la decisión de hacer un reportaje fotográfico en la casa de su abuela en Málaga. Menos le gustó el titular que rezaba la publicación: “Carmen Borrego: así es la casa que ha heredado de su madre”. Tenían diferente forma de pensar. La tía decía sentir orgullo por la propiedad y por ello se la mostraba al mundo, mientras que la sobrina no veía con buenos ojos que su refugio seguro en Málaga fuese de dominio público. ¿Y Terelu? Según la hermana contaba con su aprobación previa.

Son dos audios. El primero dura un minuto: “Mi tía es subnormal gordi y ya está, que se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela, la cada de Málaga, pero heavy… Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, lo que me parece una barbaridad. Tía, no he dicho nada, lo único que Sandra me ha dicho ‘Bueno, tú tal’ y le he dicho ‘Mira, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara. No voy a hablar más de mi abuela. Mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo esto aquí en televisión, porque no. Porque ni va con mi personalidad y punto. Y debe ser que se me ha notado la cara que he flipado sinceramente”, se le oye decir.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Así es la vida

Es su voz. Es Alejandra Rubio y está hablando claramente de su tía, quien minutos antes había salvado en público de una regañina que le cayó en la intimidad. Especialmente por mentir ante la audiencia y decir que Terelu Campos le había dado el visto bueno a la exclusiva en la casa de Málaga, presumiendo de ser la herencia de su madre. En el segundo audio deja claro que no fue así: “Ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con mi madre por teléfono y me ha dicho que no, que simplemente le dijo Carmen que iba a hacer un reportaje en la casa de Málaga y mi madre se quedó callada y Carmen dijo ‘¿Qué pasa? ¿Qué no puedo?’ y mi madre le dijo ‘Haz lo que te dé la gana, en plan mi madre no quiere movida, pero le dejó muy claro con su actitud que no”.

Luis Pliego, colaborador de ‘TardeAR’ y director de la portada de la discordia, explica que la casa de Málaga está a nombre de las dos. Que efectivamente sí se pidió permiso a Terelu Campos, pues Alejandra Rubio así lo reconoce en el audio, aunque la respuesta fuese ambigua. Interrumpe Terelu a través de Cristina Tárrega, que le manda decir “que yo estaba totalmente de acuerdo con que se hiciera el reportaje y que sí estaba de acuerdo en que se hiciese el reportaje”, zanjaba, salvando a Carmen Borrego de la crítica por este punto. No le pudo salvar de las malas palabras de su hija, que ahora hace frente a una nueva polémica en formato audio. La madre parece enfadada con la hija por su imprudencia al mandar esos audios a alguien de confianza, pues cuando dejan de serlo se convierten en traidores.