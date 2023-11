Víctor Manuel confiesa la fórmula del éxito de sus 52 años de amor con Ana Belén

Víctor Manuel y Ana Belén son una de las parejas más estables del panorama patrio, pues llevan 52 años formando equipo y no han trascendido a los medios crisis ni desavenencias conyugales. Los avatares de su intimidad siempre han permanecido ocultos y pocos son los detalles que han dejado que se filtren a la prensa en este medio siglo que han compartido vida. Pero su carrera musical siempre ha contribuido a que el interés del público por su esfera íntima sea evidente, de ahí que al final hayan decidido levantar el veto existente y confesar cuál es la fórmula secreta de la estabilidad de su matrimonio.

Víctor Manuel y Ana Belén Gtres

Al menos así lo ha hecho Víctor Manuel en su última entrevista en televisión, concedida a Sonsoles Ónega en su programa para Antena 3. El artista está muy orgulloso de su carrera sobre los escenarios y de seguir contando con una horda de incansables fans que jalean sus canciones, convertidas ya en himnos. Pero de nada sirve el éxito si no tienes con quién compartirlo, lo que hace obligatoria la pregunta sobre cómo son sus días con Ana Belén y cómo ha logrado mantener la estabilidad en su relación durante los 52 años que llevan compartiendo aventuras. Él no ha tenido reparos en confesar su secreto al mundo.

“Hay que creer en la provisionalidad de las cosas y eso permite sujetarlas de una manera”, ha respondido Víctor Manuel a la pregunta realizada por la presentadora. Su declaración podría ser cogida por pinzas, por lo que Sonsoles Ónega quiso reformular su cuestión para obtener una declaración más firme y accesible al común de los mortales. “¿No tiene que ver con lo de que los que cantan juntos se entienden mejor?”, decía ella, a lo que él respondió tajante: “No. Además, te pondría ejemplos contrarios de gente que trabajan juntos y ya no se hablan, que además me salen un montón de grupos”, responde entre risas.

Víctor Manuel Y ahora Sonsoles

“Nunca pensamos en cumplir las bodas de oro, porque pensábamos que se podría haber acabado al día siguiente. De hecho, nos casamos en Gibraltar porque aquí la boda civil no era posible”, sentencia finalmente Víctor Manuel, que quizá la clave de su éxito con Ana Belén resida en no dar por sentado que siempre estará a su lado. Por ello, cuida su relación, trata de sorprenderla siempre que es posible y no deja que su amor caiga en el olvido, atesorándolo con mimo y tesón. Así llevan desde 1972, cuando se juraron amor eterno, sin saber que en su caso sería real, pues cada vez es más difícil encontrar a quien te acompañe una larga vida, superando obstáculos y celebrando triunfos a partes iguales.