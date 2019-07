Un descuido de Anita Matamoros en Instagram nos descubre su intimidad

Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, se llevó una sorpresa al entrar en la habitación del hotel Hard Rock Hotel de Ibiza donde se ha alojado durante sus vacaciones. Con motivo de su cumpleaños el hotel tuvo el detalle de dejarle unos globos en su habitación ante lo que su novio novio David Salvador, no dudó en fotografiar tan alegre momento. Los comentarios no se han hecho esperar ya que su pareja se ve reflejada en los cristales de las ventanas y cubierto solo con unos calzoncillos. La joven cuenta con casi medio millón de seguidores que no han dudado en hacer todo tipo de comentarios.