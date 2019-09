Un juez ordena a Elena Tablada borrar todas las fotos de su hija

Parece que la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada no llega a su fin. Después de meses de lucha, el cantante está harto de que la diseñadora exponga a Ella, la hija de nueve años que tienen en común, en Instagram y de que la asocie con marcas publicitarias. Esto llevó al almeriense a demandarla de nuevo en el mes de julio y solicita al juzgado que cumpliese el auto interpuesto con anterioridad y que se abstuviese en su reiterada actitud de continuar sobreexponiendo a la niña instándole a eliminar todas las imágenes.

Este enfrentamiento comenzó en febrero, cuando Bisbal demandó a su ex pareja al no velar por la intimidad y el honor de la niña. Pero no fue hasta abril, coincidiendo con el nacimiento de Matteo, hijo del cantante con su actual pareja, Rosanna Zanetti, cuando se vieron las caras en los juzgados. Días después, el juez dictaminaba una resolución para ambos y que el almeriense compartió a través de un comunicado: “No se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se la podrá seguir asociando a ninguna marca, tampoco se la puede hacer partícipe de negociaciones o contratos con terceros, ni exponerla públicamente a los medios de comunicación”. A pesar de ello, la diseñadora continuó publicando imágenes de la menor, por lo que no cumplió con la sentencia impuesta por el juez y llevó a Bisbal a demandarla de nuevo en julio.

Para esta última acción, tal y como publica la revista “Semana”, el 10 de septiembre la juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alcobendas dictó un auto en el que obligan a Tablada “a la eliminación de todas las imágenes que continúan publicadas en sus redes sociales en las que se sigue identificando y asociando a su hija con marcas comerciales. En el caso de incumplimiento, podría ser sancionada con multas coercitivas mensuales que podrían mantenerse todo el tiempo que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto”.

Ante esto, Tablada se ha pronunciado y asegura que “no sé quién ha filtrado esa información, pero siempre baila al ritmo de quien la filtra”. Además, asegura que no le había llegado esa orden y que: “no hay ninguna multa, las fotos están ahí y es mi hija”, según publica “Jaleos”.