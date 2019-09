El “despatarre” de Belén Esteban y su guerra con Rosa Benito

Todo comenzaba el pasado 6 de septiembre cuando en Sálvame se emitía un vídeo del último concierto de Rosario Mohedano en Chipiona. La escasa afluencia de público al evento, daba alas a la de Paracuellos para arremeter cruelmente contra la hija de la que fuera su íntima amiga y compañera, Rosa Benito. Distanciadas en los últimos años, ambas se habían reencontrado recientemente y parecía que las aguas habían vuelto a su cauce

No había ninguna razón más allá del odio enquistado del programa al yerno de la que fuera una de sus colaboradoras más rentables: Rosa Benito, cuñada de “La más grande” y ganadora de Supervivientes. El motivo: el procedimiento judicial emprendido por su yerno a la cúpula de Sálvame. Una querella criminal con petición de cárcel que el marido de Chayo se negó a retirar a pesar de las presiones que sufrió su suegra y que provocaría el despido fulminante de madre e hija de Telecinco.

Belén se ceba con Chayo Mohedano con motivo de su concierto en Chipiona

En plena celebración de las Fiestas de la Virgen de Regla, el pasado fin de semana, Rosario Mohedano se entregaba a su público. Un concierto muy especial para la artista y su familia por celebrarse en el pueblo de Chipiona, tierra natal de su familia. Y su actuación, como no podía ser de otra manera, provocaba la mofa y los ataques despiadados de los antiguos compañeros de Rosa. En el vídeo emitido en el programa no solo se burlaban de las dificultades de la artista para colgar el cartel de no hay billetes en su adorada Chipiona sino que mostraban las imágenes de una menor que se tapaba los oídos al escucharla cantar. Belén aprovechaba el momento para hacer leña del árbol caído, criticar su puesta en escena, el vestuario, el escenario y el excesivo dramatismo de la hija de su “amiga”. Unos comentarios hirientes que no iban a caer en saco roto.

Rosa, la madre de la artista y su prima Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, no dudaron en responder a la de Paracuellos a través de sus redes sociales. Ambas, indignadas por el ataque, se vengaron dando de manera indiscriminada, Retweets y Me Gusta a todas las críticas que tales comentarios desataron entre los miles de “haters” de Belén y su feudo.

En su venganza virtual y sin control, la ex mujer de Amador Mohedano retwitteó todos los mensajes de apoyo a su hija, incluyendo los que expresaban ataques contra el programa, sus colaboradores y especialmente contra Belén Esteban, autora de las criticas más fuertes e injustas contra su hija.

Kiko Hernández llama cobarde a Rosa por escudarse en los “haters” de Belén y el programa

Como suele ser habitual, fue Kiko Hernández quién encendía la mecha deslizando un comentario sobre la actividad de la Benito en las redes sociales: “Es que Rosa ha ido a por ti pero como no tiene valor se esconde detrás de tus haters”. Belén aseguraba tener la “conciencia muy tranquila” auqnue se justificara antes de lanzar la artillería: “Rosa sabes que te quiero, pero también quiero a mis directores. Pero, vamos! que si has hecho esto por lo que comenté el otro día del concierto de tu hija.... ella sabrá, que no quiero darle a Rosa ni media.”

Cuando pareció que se había calmado Kiko volvía a azuzarle: “Pero es que además no se te veía nada”- decía el tertuliano- y Belén se sonrojaba y cabreaba al mismo tiempo. La de Paracuellos trataba de que su compañero no contara lo que tanto le había ofendido. “Es que además yo llevaba un mono corto - decía nerviosa Belén- que no se veía nada”.

La fotografía que avergüenza a Belén Esteban

Aunque Belén trató de evitar que Kiko Hernández contara el motivo por el que se reabría su guerra contra su ex amiga, el tertuliano pasó a leer el comentario de un usuario de Twitter (@elcabronazo) que junto a una fotografía, que el programa no emitió, comentaba tras escuchar el linchamiento a Rosario. “Ves estas imágenes y cuesta distinguir si se trata de instantáneas de un club de carretera barato o de un programa que se emite en horario protegido”.

Kiko continúa explicando a la audiencia: “Rosa que es una cobarde da me gusta a este comentario y a aquellos que le felicitan por salir de esta cloaca y por estar fuera de esta mierda. Pero esta mierda es la que te ha llenado la nevera muchos años y ella lleva desde que se fue arrastrándose para volver a este plató, ¡arrastrándose!” Pero si el ex concursante de Gran Hermano fue duro con su ex compañera, la puntilla se la acabó dando Belén, su gran confidente durante una década. “En el fondo te tengo cariño, pero te recomiendo una cosa: que medites. Medita. Porque he sido tu amiga..., he dicho he sido porque ya no lo soy....Y no me vuelvas a saludar en maquillaje si me ves.” Por último y mirando a cámara, Belén la retó: “Cuenta Rosa, cuenta la verdad de porqué no venís aquí”.