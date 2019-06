Victoria Federica, en el nombre del padre y con la venia de la madre

La primera incursión «oficial» de Victoria Federica fue en Sevilla el pasado mayo en la plaza de toros de la Maestranza. Acudió sola y supervisada por su madre, que ocupó el palco real, mientras Jaime de Marichalar veía a su hija desde una de las gradas. La ex pareja no mantiene una relación fluida. Solo a través de intermediarios. Una cuestión que ya no preocupa a Froilán y Victoria. Hay que recordar que la separación y posterior divorcio fue el primero de una infanta de España con el consiguiente tsunami informativo, como el de esta puesta de largo. La anterior tuvo como escenario el palacio de la Zarzuela en septiembre de 1983. Entonces, Elena y Cristina fueron las protagonistas de su «fiesta de juventud».

A la de Vic (así le gusta que la llamen) acudieron la duquesa de Lugo y Jaime de Marichalar, que estuvieron muy pendientes y apartaron sus diferencias por una noche. Igual que Doña Sofía, que siempre se ha llevado muy bien con su yerno, incluso en los momentos más tensos del acuerdo de divorcio. Saludó a Jaime como era de recibo y al resto de la familia Marichalar. Para la Reina Emérita, Victoria es su nieta preferida, igual que para Don Juan Carlos lo es Froilán. Es el único que le puede llamar a cualquier hora. La Reina estuvo siempre muy pendiente de la educación extraescolar de la niña. «A Victoria le gusta la música y tiene además aptitudes para el baile. Sobre todo clásico», contaba la abuela orgullosa. Hace unos años fue la propia reina la que pidió al bailarín Ángel Corella su opinión sobre la capacidad artística de su nieta. La respuesta fue muy positiva. Parece que tenía talento y si hubiera querido podría haber llegado lejos. La cuestión era que había que dedicarle tiempo y sacrificio.