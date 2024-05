Victoriano Valencia reúne a Ortega Cano y otros vips por sus 93 años, pero echa en falta a Luis Miguel

Victoriano Valencia no podría estar más feliz y es que la salud le ha permitido reunirse con sus seres queridos e íntimos amigos para celebrar su 93 cumpleaños. La fiesta se la ha orquestado su hija, Paloma Cuevas, aunque toda la familia estaba detrás de los preparativos. El protagonista no cabía en sí de felicidad, como se le pudo ver a la salida de su domicilio a primera hora de la mañana, en el coche junto a su mujer, Paloma Díaz. Se dirigían al plan con el que todos brindarían por una nueva vuelta al sol y, sobre todo, para que todo siga así de bien, pues el torero entiende que la vida ahora le sonríe y no podría esperar un regalo mejor que “seguir con mi mujer” y "tener la familia unida”, además de estar rodeado de sus buenos amigos. Dicho y hecho, así ha sido su día grande que pocos se han querido perder.

Victoriano Valencia Gtres

El padre de Paloma Cuevas es quien más abierto está a hablar de la relación de su hija con Luis Miguel, en contraste con el hermetismo de la pareja y el resto del clan. Así, con total normalidad, ha asegurado que su yerno no ha podido estar en tan importante cita porque “está actuando en Estados Unidos”, lo que le hacía “imposible” felicitarle en persona. Pero aún así ha tenido el bonito gesto desde la distancia, como así reconoce el orgulloso suegro al reconocer que le ha deseado “mucha felicidad, la misma que yo le deseo a él. Y los éxitos, ahora viene a actuar aquí a Europa. El primero que va a celebrar va a ser en Córdoba, en atención a mi hija, que es cordobesa”.

Paloma Díaz y Victoriano Valencia Gtres

No se siente tan cómoda la madre a la hora de hablar de estas cuestiones íntimas de su hija, por lo que ha zanjado rápido la conversación al plantearse la cuestión de la fecha de boda: “Mira, yo no sé nada, yo dejo a mis hijos elegir su momento y ya está”. Algo a lo que Victoriano Valencia ataja, dejando claro que “a nosotros nos encanta la felicidad de la gente, donde la tenga y la encuentre, pues enhorabuena para ellos”. Y es que estaría encantado con ver a su hija vestida de blanco y casándose con el cantante mexicano. Una celebración que, por el momento, deberá esperar a que los protagonistas den el importante paso. Mientras tanto, tienen otro festejo entre manos, el cumpleaños del veterano torero, que ha podido reunir a sus amigos para tan destacado acontecimiento.

Marilí Coll y José Ortega Cano Gtres

Así, hemos podido ver llegar a la casa de Paloma Cuevas, donde ha tenido lugar la comida en honor de Victoriano Valencia y sus recién estrenados 93 años, a compañeros de profesión y amigos íntimos. Es el caso de José Ortega Cano, que incluso bromeó con la idea de pedirle a la anfitriona unas entradas para ver a Luis Miguel en concierto, olvidándose del encontronazo que tuvo días atrás con la prensa.

Mamen Sanz y Raúl González Gtres

También estaban otros íntimos del diestro, como es el futbolista Raúl González y su mujer, Mamen Sanz; Luis Alfonso de Borbón con su esposa, Margarita Vargas, que llevaba el brazo en cabestrillo; Marilí Coll; Cristina Yanes; el doctor Claudio Mariscal; o María Rosa Salvador, también con el brazo maltrecho, entre otros invitados vips. Todos con ganas de saciar su apetito, compartir mesa y mantel entre amigos y, por supuesto, brindar por los 93 años del protagonista, que estaba radiante de felicidad.