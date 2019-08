Ya tenemos Kardashian españolas: son India Martínez y sus hermanas

Las Kardashian ya tienen su réplica española y no son las Campos, son las Martínez. Aunque no cuentan con su propio "reality show" ni tienen ese acento de suburbio californiano, las hermanas andaluzas acaban de ser presentadas en público por la más conocida de ellas, India Martínez, y ya han dinamitado las redes sociales subiendo dos fotografías en la que las tres aparecen con bikinis diferentes pero todos del mismo color y de Gogana, la firma de ropa de baño de Irene Meritxell, esposa de Imanol Arias.

Ha sido la artista quien ha compartido ambas imágenes. En ellas, sus hermanas Dessy y Laura presumen junto a la cantante de tipazo en ropa de baño. "Otro verano juntas, ¡os quiero!", ha escrito la cordobesa junto a uno de los espectaculares posados, que ha dejado a sus seguidores sin aliento. "Las miro y las amo... Jenny, Dessy y Laura". La última fotografía ha batido el récord de India en "likes", con más de 66.600 a la hora en la que se firma esta información. "Madre mía que llegamos a los 60.000. Mis hermanas están muy contentas y agradecidas de vuestros bonitos comentarios". De hecho Dessy, que no contaba con perfil de Instagram, se ha decidido por abrir uno.

Pero una Kardashian no es nadie si no tiene detractores a los que ridiculizar. Y así ha sido: un usuario de Instagram en desacuerdo con la publicación ha querido dejar una perlita que no ha pasado desapercibida para India Martínez. "Pensaba que te dedicabas a cantar, no a hacer lo mismo que las tontas sin cerebro", comentaba en la publicación. Podría haberse quedado ahí, pero la intérprete de "La gitana" ha querido darle de su propia medicina.​

"Perdone usted, con foto de perfil sin camiseta, en vacaciones no canto, me pongo el bikini como todo el mundo", ha contestado en un comentario que muy aplaudido por sus seguidores y que se ha viralizado a través de las redes sociales.

Además de sus fans, amigos y rostros conocidos han querido apoya y elogiar a India y sus hermanas, como su compañera de oficio Vanesa Martín: "Mira, perdonad un poco... ¿eso solo con batidos de zanahoria? Bonitas sois"; Alfonso Bassave: "Mamma mia que familiaaaa"; Esther Arroyo: "Belleza de hermanas"; La Mala Rodríguez: "¡Que escándalo, chiquilla!"; o Bibiana Ferández: "Casi ná".