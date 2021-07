Qué hacer si encuentro un pájaro caído del nido: alimentación, consejos y cuidados

Con el calor del verano, muchos polluelos tratan de abandonar el nido antes de estar preparados para volar para escapar de las altas temperaturas. Eso hace que durante esta época sea frecuente encontrarse con pájaros aparentemente desorientados o crías que se caen del nido de manera accidental. Ante esta situación, lo primero que se pasa por la cabeza es coger al animal y cuidarlo hasta que esté listo para liberarlo, pero ¿es correcto separarlo de sus padres?

Encuentro un pollito en el suelo, ¿qué hago?

Si se topa con una cría de ave en el suelo y ve que no se aleja de usted, es probable que piense que necesita ayuda o que está herido. Antes de tocarlo, compruebe su aspecto para saber si de verdad se encuentra amenazado. Es habitual que los volantones salten del nido antes de aprender a volar con soltura. Si ve que el ave corretea, da pequeños saltos y vuela con torpeza, es que está aprendiendo a moverse fuera del nido bajo la atenta mirada de sus padres. En ese caso, no lo cojas, ya que le estaría privando de su hábitat natural y de su libertad. No obstante, si se encuentra en un lugar peligroso, compuede ser en la carretera o cerca de otros animales depredadores, es conveniente que lo deje suelto en un sitio apartado y seguro.

Si el ave es adulto y no se aleja de usted, revise si está visiblemente herido. Si al animal tiene alguna lesión, póngase en contacto con su centro de recuperación de fauna más cercano o con las autoridades medioambientales, como el cuerpo de Agentes Forestales o el Servicio de Protección de la Naturaleza dela Guarcia Civil (Seprona). El teléfono de emergencias es el 112.

Si el pájaro parece que está en buen estado, pero no vuela, llévelo a algún saliente para ver si echa a volar. Si sigue sin huir, llame a emergencias.

Los más vulnerables son los polluelos, emplumados y sin emplumar. Antes de pensar que se trata de una cría huérfana, hay que estar seguros de que sus padres no se están ocupando de él. Observe con cautela los alrededores del lugar donde ha encontrado al animal en busca de su nido. Si lo encuentra, déjelo dentro y aléjese para ver si los padres vuelven al nido a alimentarlo. Sin embargo, si el polluelo vuelve a caerse, los padres no regresan en unas dos horas o no ha localizado el nido, llévelo a casa y llame al 112 o al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) más cercano.

¿Cómo salvar a un pájaro que sí necesita ayuda?

Coja al anima únicamente si esta seguro de que necesita ayuda. Cuando esté en casa, prepare un nido provisional en una caja de cartón para que esté cómodo y a salvo hasta que el cuidado del animal pase a manos profesionales. Si se trata de un pollito huérfano, es importante darle calor lo antes posible. Meter al animal en la caja, con unos pedazos de papel de cocina o paja no es suficiente. Un remedio casero de emergencia para mantener la temperatura corporal sin tocar a la cría es calentar un trozo de tela, como un calcetín, y colocarlo debajo del nido; también sirve una manta eléctrica o bolsas con agua caliente.

Los centros de recuperación de fauna estarán encantados de recibir el animal rescatado para cuidarlo y prepararlo para que viva en libertad

¿Qué come una cría de pájaro?

No alimente al pájaro que está cuidando con leche y pan o galletas. En función de la especie, los aves se alimentan de semillas, insectos, granos o frutos. Lo ideal es utilizar una pasta para aves, que se puede adquirir en una tienda especializada, pero también se puede preparar un alimento de emergencia de forma casera. Para las aves insectívoras, según el GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), se le pueden dar gusanos de la harina, grillos o gusanos de la miel. A las especies que se alimentan de granos se les puede alimentar con una papilla de cereales para bebés con proteínas, germen de trigo, harina de maíz, harina de avena, manana triturada, huevo duro o pipas de girasol molidas.

Los polluelos necesitan comer cada poco tiempo, por lo que le reclamarán más alimento levantando la cabeza y abriendo el pico. Hay que ser especialmente cuidadosos con los pequeños animales, trantando de manipularlos lo menos posible, ya que perjudicaría el desarrollo de su plumaje. Para darle comida, ayúdese de una jeringilla de tamaño mediano (capacidad de 5 ml) y procure darle poco a poco el alimento. Cuando termine de darle comida, limpie el pico del animal con un bastoncillo de algodón húmedo.

Cosas que nunca debe hacer durante el cuidado de un pollito

La Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) explica que los pollitos no deben cogerse sin estar seguros de que está abandonado y de que necesita ayuda. Antes de cogerlo, asegúrese de que lo necesita. Además, la ONG recopila una serie de conductas comunes que hay que evitar durante el cuidado de un ave en peligro: