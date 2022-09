Los alimentos imprescindibles que debe haber en la despensa ante una crisis

Organizarse bien a la hora realizar la compra es indispensable para evitar una pérdida de tiempo y, sobre todo, ahorrar en gastos y prevenir el desperdicio alimentario. Cada persona realiza una ingesta de más de 700 kilos o litros en alimentos o bebidas cada año, el 90 % dentro de casa y solo el 10 % en bares y restaurantes, pero los hábitos para adquirir alimentos son tan variados como las familias. Según los datos publicados por la empresa TK Home Solutions, el 85 por ciento de las hogares realiza dos compras semanales y solo un 8% adquiere alimentos una vez al mes.

Según los expertos, la forma más eficaz de adquirir alimentos es realizar una compra mensual de productos no perecederos y otra semanal donde se incluirán los productos frescos, como frutas y verduras, carnes y pescados, mejor si se adquieren en los comercios de proximidad.

Al igual que con la ropa, en la cocina es importante tener un buen fondo de armario con productos que no se estropeen fácilmente y que puedan almacenarse en la despensa durante mucho tiempo. Esta provisión cobró mucha importancia durante la pandemia cuando cerraron muchas tiendas y sólo se podía hacer la compra durante determinadas horas del día.

Para estar preparado ante cualquier imprevisto esto son los alimentos imprescindibles en una despensa para momentos de crisis:

1. Arroz

El arroz es un alimento básico de la cocina y es el segundo cereal más producido en el mundo. Además, es una fuente importante de proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos, y no contiene grasa. Si lo conservamos en el paquete sin abrir mantiene sus condiciones durante años. El integral es más sano pero durará menos tiempo.

2. Pasta

Macarrones, espaguetis, fideos... La pasta es un alimento básico de la dieta Mediterránea elaborado con harina de trigo, rico en carbohidratos y bajo en grasa. La gran variedad de recetas que se pueden realizar con la pasta han convertido este producto un imprescindible de la cocina. Al igual que el arroz puede durar hasta dos años. Una vez cocinada puede conservarse en la nevera entre 3 y 5 días.

3. Legumbres

Las legumbres secas no caducan y son un imprescindible de la despensa. Lentejas, garbanzos y judías suelen contener alrededor del doble de la cantidad de proteínas que se encuentran en los cereales de grano entero como el trigo. Además son una importante fuente de minerales, vitaminas y hierro. Las legumbres también se pueden comprar ya cocidas pero tienen menos vida útil y suelen aportar más sal.

4. Aceite de oliva

Es indispensable para cocinar y tomar en crudo. Además, tampoco caduca y siempre es comestible si se conserva en condiciones óptimas. Sin embargo, su sabor y propiedades pueden modificarse con el paso del tiempo.

5. Conservas de pescado

Las latas de pescado tienen un alto valor nutritivo y ácidos grasos omega 3. Son perfectas para una despensa saludable y tienen una larga vida: entre dos y cinco años, incluso más si se mantienen en buenas condiciones. Hay que tener cuidado con las semiconservas, que son productos con una duración limitada y que deben estar refrigerados, como algunas anchoas.

6. Conservas de verduras

Las conservas vegetales son una buena fuente de vitaminas, calcio, magnesio y potasio que pueden durar años en la despensa. Todas las conservas de verduras permiten elaborar una comida rápida y saludable en momentos en los que no se pueden adquirir frescas.

7. Frutos secos

Anacardos, nueces, almendras, pasas, ciruelas e higos son muy nutritivos y aportan omega 3, calcio, potasio magnesio y tienen un bajo contenido de sodio. Su almacenamiento es sencillo y solo hay que estar atentos a la fecha de caducidad

8. Especias y salsas

Ajo en polvo, curry, pimentón, comino, cayena, albahaca y orégano son los imprescindibles para realzar el sabor. Las especias tienen una larga vida si se conservan adecuadamente y solo después de varios años pueden perder sus propiedades. Además, las salsas, como el tomate frito, pueden durar hasta cuatro años en la despensa.

9. Encurtidos

Los vegetales conservados en vinagre tienen una larga vida. Además, aceitunas, pepinillos, alcaparras y cebollitas aportan vitamina C, tiene un alto contenido en fibra y pocas calorías.

10. Caldos y sopas

Algunos caldos envasados tienen una larga vida, pero no todos son saludables.

11. Puré de patata

El puré de patata deshidratado es muy socorrido en la cocina porque es rápido de preparar, aunque hay que tomarlo con moderación al ser un alimento procesado.

12. Desayuno

Tostadas, cereales, café, te, leche, miel. Siempre hay que tener provisiones para elaborar un desayuno sano si no es posible comprar alimentos fresco.

Por otra parte, TK Home Solutions recomienda que la despensa nunca debe superar los 25 ºC, por lo que no conviene situarla encima de la vitrocerámica o del fuego ni en un cuarto donde dé el sol. Además, es necesario que tenga una puerta cerrada que no sea de cristal, para proteger los alimentos de la luz, y que no haya humedad ni puedan entrar insectos ni mascotas.