Atención personalizada y cercana: Banco Santander extiende la inclusión financiera

La inclusión financiera es un tema que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, pero ¿qué hay detrás de esta expresión? El Banco Mundial lo define como el acceso de personas y empresas a productos financieros útiles y asequibles que satisfacen necesidades cruciales como transacciones, ahorros, créditos y seguros. Esta inclusión no solo beneficia individualmente, sino que también impulsa el crecimiento económico de la sociedad en su conjunto, reduce la pobreza y promueve la igualdad. Se trata de un enorme desafío que afecta a todo el mundo y que todavía no se ha completado: unos 1.400 millones de personas (en torno a un 24% de la población) aún no tienen acceso a servicios bancarios.

Si ponemos el foco en nuestro país, nos damos cuenta de que, aunque la digitalización ha penetrado prácticamente en todos los aspectos de la vida y es, a día de hoy, imparable, las zonas rurales que enfrentan un éxodo constante de población pueden verse discriminadas, así como las personas mayores que no tienen integrado el uso de algunas tecnologías en su día a día. La transformación digital, que tantas oportunidades nos abre, puede, a su vez, afectar de manera negativa a la vida cotidiana de millones de personas que ven mermada su disponibilidad a servicios tan básicos y necesarios como son los sanitarios, comerciales, de alimentación o financieros. Conscientes de esta realidad, Banco Santander y Correos han ampliado su colaboración para extender aún más esta necesaria inclusión financiera y hacerla completamente universal.

Correos Cash, una alternativa innovadora para no dejar a nadie atrás

En 2021, Banco Santander y Correos se unieron para impulsar Correos Cash, un servicio innovador diseñado para acercar los servicios financieros a comunidades rurales y remotas. Gracias a este acuerdo, por ejemplo, los clientes de estas zonas han podido realizar sus operaciones bancarias básicas a través de la amplia red de oficinas de Correos. Tras tres años de exitosa colaboración, la entidad financiera y la empresa de servicios postales han ampliado su compromiso para permitir solicitar la entrega de dinero en efectivo a través de su red de carteros y carteras rurales. De esta manera, no es necesario tener acceso a la banca en línea o disponer de la aplicación del banco en su teléfono móvil, como ocurría hasta ahora.

Este nuevo paso fruto del trabajo conjunto entre Banco Santander y Correos permitirá a los usuarios solicitar desde 10 euros hasta 500 en efectivo a través de los carteros y carteras rurales de Correos que existen hoy en nuestro país. El dinero se entregará, con todas las garantías de seguridad, en un plazo de 24 a 72 horas hábiles una vez solicitado. Además, este servicio ofrece, como ya venía haciendo desde su puesta en marcha, la opción de retirar e ingresar efectivo (desde 10 euros hasta 2.500 euros) en los más de 4.600 puntos de atención al ciudadano de Correos.

Con Correos Cash puedes ingresar o enviar dinero a tu cuenta bancaria desde cualquier oficina de Correos. Banco Santander

El compromiso de Santander con la inclusión

Al ofrecer un servicio físico, cercano y adaptado a las necesidades de todas las personas, especialmente las más mayores, Banco Santander busca garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios financieros esenciales, independientemente de su situación geográfica o conocimientos tecnológicos. La entidad, pionera en acercar los servicios financieros básicos a las zonas rurales a través de esta iniciativa en alianza con Correos, vuelve a liderar el cambio con un servicio adaptado a los perfiles más analógicos, que conserva la cercanía y la facilidad a la hora de realizar trámites. De esta manera, la entidad financiera está presente en el 46% de los municipios de España, lo que supone dar cobertura al 97% de la población. Un servicio que complementa su presencia física directa por medio de oficinas y agentes en el 21% de los municipios, que comprende el 88% de la población.

Correos Cash forma parte del compromiso de Banco Santander con la inclusión financiera, la cual fomenta impulsando la educación financiera como punto de partida. 'Finanzas para Mortales' es su programa estrella y más exitoso en España: el año pasado cerca de 91.000 personas formaron parte en este programa. Se trata de un programa que echó a andar en 2012 junto a Fundación UCEIF (Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero), cuyo objetivo era -y sigue siendo- acercar el mundo de la economía y las finanzas básicas a jóvenes, entornos rurales, colectivo senior, personas con discapacidad intelectual… y, en general, a cualquiera que tenga interés por entender mejor los conceptos bancarios y gestionar su economía cotidiana.

Esta labor de difusión de conceptos financieros tiene una triple intención: acercar los conceptos económicos a la ciudadanía, reducir las asimetrías entre clientes y proveedores de servicios financieros, y proteger a los colectivos más vulnerables. Gracias a ‘Finanzas para Mortales’, Banco Santander no solo enseña herramientas y conceptos, sino que ayuda a las personas a tomar mejores decisiones acerca de cómo administrar sus recursos económicos, lo que garantiza, a su vez, la seguridad y protección de sus finanzas. En 2023, cerca de 91.000 personas se han beneficiado de estas iniciativas, donde más de 440 profesionales voluntarios de la entidad han participado como formadores en los más de 1.000 talleres que se han ofrecido en todo el país.

Así, la educación financiera se ha convertido en una de las bases de la agenda de Banca Responsable de Banco Santander, desarrollando desde hace más de 10 años actividades que incorporan a formadores voluntarios de la entidad y colaboraciones con otras instituciones y ONG. Sólo en 2023 se beneficiaron 11,5 millones de personas de las diferentes iniciativas de educación financiera que impulsa en todo el mundo.