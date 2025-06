‘Euros de tu Nómina’: el programa que convierte a los empleados de Banco Santander en agentes de cambio

El pasado 9 de junio, Banco Santander celebró la entrega de premios de la XVII edición de su iniciativa solidaria ‘Euros de tu Nómina’, un programa a través del que miles de empleados y empleadas del grupo en España realizan aportaciones mensuales de su salario a proyectos sociales seleccionados por la propia plantilla, implicándose directamente en causas sociales y apoyando el trabajo de las ONG que atienden a los colectivos más vulnerables. En los últimos años, este programa ha repartido un total de 6,7 millones de euros entre los proyectos ganadores y ha ayudado a más de 650.000 personas.

Esta alianza entre la empresa y la sociedad civil se ha consolidado no solo como una fórmula exitosa de contribuir con las causas más justas, sino como un potente elemento de transformación social. Y es que lo que puede entenderse como un gesto aislado e, incluso, modesto se convierte, gracias al efecto multiplicador del compromiso colectivo, en una red de apoyo esencial para muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Lo recaudado anualmente por los trabajadores y trabajadoras es igualado por el banco y entregado a las ONG que vota la plantilla en una gala donde se premia la solidaridad y se celebra la colaboración entre los diferentes sectores para construir una sociedad más equitativa.

Pequeños gestos para grandes cambios

En un acto presidido por Su Majestad la Reina, a la que acompañó la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se reconoció la impagable labor de las 17 organizaciones seleccionadas por los empleados de la entidad en España, que recibirán 650.000 euros para llevar a cabo sus proyectos previamente seleccionados.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha agradecido la participación de Su Majestad la Reina y el compromiso que siempre ha demostrado con esta iniciativa. Durante su intervención, ha señalado: "Todos estos proyectos son ejemplos muy concretos de algo mucho más grande: la capacidad que tenemos, como sociedad, de actuar con empatía". En esa línea, ha querido destacar el impacto transformador de la convocatoria, afirmando que "detrás de cada proyecto ganador hay vidas que cambian".

En esta ocasión concurrían un total de 249 asociaciones. Las ganadoras podrán financiar sus proyectos presentados a través de los fondos del programa ‘Euros de tu Nómina’, que incluye las donaciones de la plantilla y la cantidad que aporta el banco, que iguala la cifra que aportan sus empleados y empleadas.

Con la elección de varias instituciones se pretende repartir la donación de manera que no recaiga únicamente en un gran proyecto, sino que también se puedan beneficiar otros más modestos. Para ello, se han establecido un total de cinco categorías: Discapacidad, Inclusión Social, Salud, Cooperación Internacional y Compromiso.

En la entrega de premios no ha faltado el reconocimiento a las más de 40 organizaciones con las que la entidad ha colaborado de forma muy activa en los últimos meses en Valencia para apoyar a las poblaciones afectadas por la DANA. Recordemos que han sido cerca de 3,5 millones de euros los que se han destinado a impulsar más de 60 proyectos locales de reconstrucción y acompañamiento a las víctimas.

Proyectos que inspiran

En la categoría Discapacidad, han resultado premiadas ASPANPAL (Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje), ADISLI (Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite), Fundación Aspanido y ALEPH-TEA (Asociación Libre para la Educación Personalizada y Humana de los Trastornos del Espectro del Autismo). Sus diferentes proyectos abarcan mejorar la vida de personas con discapacidad auditiva y la de sus familias, combatir la soledad no deseada de adolescentes y jóvenes con funcionamiento intelectual límite (FIL) o discapacidad intelectual ligera, la detección del proceso de envejecimiento de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, y fomentar la inclusión social de niños y niñas con autismo.

Para el gerente de esta última, Luis Miguel Toribio, “este reconocimiento supone mucho más que un apoyo económico; es un impulso decisivo a más de 20 años de trabajo en favor de las personas con autismo y sus familias”. El proyecto seleccionado lleva el nombre de SAICON y trabaja por la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de 55 niños con autismo, empoderando a sus familias como protagonistas del cambio.

En Inclusión Social han sido seleccionadas Lo Que De Verdad Importa, que lucha contra la soledad no deseada en personas mayores que viven en centros residenciales o solos en sus domicilios; Fundación Raíces, cuyo proyecto Empleo Conciencia, busca la inserción sociolaboral de 230 jóvenes sin protección familiar en España en situación de vulnerabilidad; HOGAR SÍ, que presta servicio de acompañamiento en la última etapa de la vida para personas sin hogar en situación de cuidados paliativos; y La Casa y el Mundo con su proyecto Escuela Gastronomix, que quiere dar una segunda oportunidad a jóvenes de entornos vulnerables a través de la formación en la rama de hostelería.

En el área de Salud, recibirán la donación de esta iniciativa solidaria la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila; ASPANION- Asociación de madres y padres de niñas y niños con cáncer; la Fundación Abracadabra, que busca llevar alegría, esperanza y bienestar emocional a menores hospitalizados en toda España; y la Fundación Luzón, que impulsará la homogeneización de los datos de pacientes de ELA en una plataforma única.

“Ser seleccionados en la convocatoria “Euros de tu Nómina” representa un importante impulso a nuestra misión: avanzar en la investigación, mejorar la atención a las personas con ELA y dar visibilidad a una enfermedad que, a día de hoy, sigue siendo incurable”, aseguró la vicepresidenta de la Fundación Luzón, Estíbaliz Luzón Gómez.

En la categoría de Cooperación Internacional se ha premiado a la Fundación de Solidaridad Amaranta, que busca con su proyecto la protección de los derechos fundamentales de 100 niñas, adolescentes y mujeres en riesgo de explotación sexual y trata de Lomé y la provincia fronteriza de Cinkasséa; Mary´s Meals Spain, ofrece una comida diaria durante un año escolar completo a más de 2.000 niños que sufren pobreza crónica en dos escuelas del distrito de Dowa, en Malawi; Fundación Esperanza y Alegría y Agrónomos Sin Fronteras, que contemplan juntos la creación de un huerto y un invernadero en el espacio escolar, destinados a producir hortalizas para la alimentación escolar de 1.238 estudiantes de secundaria en Tanzania; y la Fundación Eki, que busca actualizar y ampliar el sistema de energía solar instalado en 2019 en el Colegio de Mpasa II, el Congo.

Por último, en Compromiso, la asociación Mamás en Acción, ya premiada en otra edición, recibirá 10.000 euros para dar continuidad a su proyecto ‘Curasana’, que acompaña a niños que están solos en hospitales.

Banco Santander refuerza su papel como agente social

Durante el año pasado, la entidad financiera destinó 166 millones de euros a proyectos de inversión social en todos los países donde opera. De ese total, 104 millones de euros fueron dirigidos a promover la educación superior, mejorar las oportunidades laborales y fomentar la empleabilidad y el emprendimiento. Otros 62,5 millones se orientaron a proyectos locales con impacto directo en las comunidades, lo que benefició a más de 2,9 millones de personas.

Estas cifras demuestran que la visión de Banco Santander trasciende el ámbito económico y apuesta por un modelo de empresa que no solo genera beneficios financieros, sino también valor social.