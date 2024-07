¿Amor u odio? Esta es la relación entre los signos del zodíaco contrarios y complementarios

Los signos del horóscopo, por la forma en la que se distribuyen los doce en el cosmos, miran todos directamente a otro. Las constelaciones que rigen cada zodíaco de una persona están enfrentadas con otra, a veces para bien y otras para mal.

Los signos del zodíaco son como los imanes, tienen polos extremos: todo positivos o todo negativos. O se atraen o se repelen, pero la interacción entre dos personas de signo contrario siempre es muy intensa. Es por ello que hoy traemos una pequeña guía para que compruebes y comprendas mejor las relaciones con la gente de su signo opuesto.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros, una "mancia", sobre la vida de una persona en base a la posición de las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Compatibilidades de los signos opuestos

Las relaciones que se dan entre dos personas de signos opuestos (contrarios o complementarios) siempre son muy extremistas: o se odian a muerte, o se quieren con locura. Pero nunca hay medias tintas en esta clase de interacciones.

El dúo Aries-Libra

La relación que establecen estos dos signos siempre es de amor-odio, muy maximalista. Se necesitan y se buscan el uno al otro, pero tampoco se soportan entre ellos, debido a sus formas de ser tan distintas.

Los Aries son conocidos por su fuerte carácter, así como por su gran determinación, que a veces se traduce en comportamientos testarudos y dificultad para cambiar de opinión. Atrevidos y audaces, aunque en ocasiones algo imprudentes, son líderes naturales. Extremadamente decididos y algo impulsivos, les cuesta dar su brazo a torcer.

Tienen una energía inagotable, desde que se levantan hasta que se acuestan, son como un torrente, no paran quietos y todo el mundo se entera de por dónde pasan. Como signo de fuego, son apasionados y de carácter confrontativo. Tienen un sentido de la justicia muy desarrollado, y no dudan en luchar contra aquello que consideran un abuso.

Dados horóscopo PIXABAY

Esta falta de empatía y energía nerviosa de Aries choca frontalmente con la personalidad de Libra, de un carácter mucho más liberal y abierto. Los Libra le prestan especial atención a su independencia. No les gusta atarse demasiado ni aceptar reglas que consideran injustas.

La influencia de Venus sobre ellos hace que suelan mostrar un interés especial en relacionarse con otras personas. Su conexión con este planeta les confiere una sensibilidad especial para saber tratar asuntos delicados y apaciguar toda clase de temperamentos. Esto, sumando a su afán de diplomacia, suele hacer de los Libra personas irreverentes, sin pelos en la lengua y que no se callan ante lo que toman como injusto o discriminatorio. De aquí todas las conexiones y repulsiones que sienten Aries y Libra entre ellos.

La relación Tauro-Escorpio

Estos dos signos, a pesar de todo, suelen hacer muy buenas migas. Ya se sabe lo que dicen: "los que se pelean se desean". El magnetismo que ejercen sobre los demás es uno de los grandes atractivos de Escorpio a la hora de hacer amistades, ya que naturalmente se le acercarán las personas más compatibles.

Como los Escorpio necesitan de grandes dosis de intimidad y de tratar asuntos profundos desde el primer momento en el que entablan relación con alguien, esto puede ayudar mucho a que los Tauro cojan la confianza suficiente para dejar a un lado su hermetismo.

Los Escorpio no pueden tolerar el carácter impulsivo y alocado. Además, son muy sensibles, por lo que no les ayuda en nada que les puedan despertar alguna inseguridad. La forma de ser plácida de los Tauro es perfecta para que los Escorpio no se sientan intranquilos y cojan más confianza en ellos mismos.

El dúo Géminis-Sagitario

Los Sagitario mantienen una relación con los Géminis que no es ni buena ni mala. Simplemente, no se suelen interactuar demasiado. No se evitan, pero tampoco hacen por encontrarse, tienen una relación muy neutral.

Los Sagitario son conocidos por su carácter impulsivo, y no llevan bien eso de controlar sus emociones. Por esto, aunque son muy honestos, pecan también de tener poco tacto, ya que se les suelen escapar palabras un poco fuertes.

Ante todo, lo que más persiguen los Géminis es sentirse queridos y apoyados contantemente, así como que se cumplan sus deseos y voluntades, lo que es bastante difícil, teniendo en cuenta que cambian de parecer constantemente. Es por esto que las relaciones entre los dos signos no suelen ser muy duraderas, más bien esporádicas: no se convienen demasiado el uno al otro y, sin embargo, cuando se juntan lo dan todo.

Relaciones Cáncer-Capricornio

El signo contrario a Capricornio es Cáncer, con el que además de ser opuesto, es complementario. Esto da lugar a relaciones de gran choque energético, tanto buenas como malas, eso ya depende de la suerte o del destino.

Las relaciones entre las personas nacidas bajo estas dos constelaciones son caóticas e irregulares, tan pronto son maravillosas como se pueden tornar en insoportables para ambas. Al fin y al cabo, "del amor al odio hay un paso", ¿o no es así?

Los Cáncer son conocidos por su carácter muy cambiante, que va y viene como las mareas, debido a la gran influencia de la Luna sobre ellos. Esto los hace ver inestables, además de algo hosties hacia los desconocidos, aunque con sus familiares y seres queridos no sea considerado así.

Los Capricornio son conocidos por su carácter taimado y por medir mucho sus acciones y sus palabras, con las que pueden montar estratagemas de cara a ver logrados sus deseos. Por esto, aunque son muy buenos dando consejos, se les acusa usualmente de pecar un poco de manipuladores. Entre la frialdad de Capricornio y el hermetismo de Cáncer, suele ser complicado que se dé una buena comunicación entre ambos, tan importante para mantener una relación a largo plazo sana.

La dupla Leo-Acuario

A pesar de ser polos completamente opuestos, los Leo pueden entablar relaciones profundas y duraderas con los Acuario. Aunque los Leo pueden odiar a veces la falta de compromiso y atención de los Acuario, lo cierto es que éstos últimos son un eje de atracción por las cualidades que Leo echa en falta en sí mismo, y no hay cosa que atraiga más a los nacidos bajo el signo del león que al admiración por las cualidades de la otra personas.

Leo-Acuario relaciones PIXABAY

Lo que más suele echar al traste la relación entre estos dos signos son la impulsividad y los deseos de socialización y la imposición de ideas de los Leo, que no casan en absoluto con el hermetismo de los Acuario, que solo quieren dejarse llevar por la corriente y fluir a su aire.

El dinamismo Virgo-Piscis

A pesar de ser polos completamente opuestos, los Virgo pueden entablar relaciones intensas y de larga duración con los Piscis. Aunque el carácter errático de los Piscis y sus ensoñaciones saquen de sus casillas a los planificadores realistas Virgo, ambos pueden ayudarse para encontrar un equilibrio sano entre la racionalidad y la irracionalidad, en su justa medida.

Virgo y Piscis no son solo signo opuestos, también son signos complementarios. Y es que esta relación de contrapunto es lo más le puede atraer a un Piscis. No puede haber una mejor pareja en todo el horóscopo. Virgo aporta su racionalidad y su materialismo, y Piscis su intuición y su espiritualidad, pero respetándose siempre y aportando el uno al otro.