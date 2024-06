El horóscopo semanal del 17 al 23 de junio: "Libra, atento a tu salud mental"

Consultar el horóscopo, desde hace generaciones, puede desempeñar una guía valiosa para comprendernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Este ejercicio, además de proporcionarnos una visión clara de lo que vendrá, nos aporta una forma amena y curiosa de especular sobre el futuro, basándonos en la astrología.

Horóscopo semanal del 17 al 23 de junio: predicciones semanales sobre amor, salud, amistad...

Asimismo, el horóscopo semanal nos puede ayudar a hacernos una idea de qué sucesos pueden ocurrirnos durante los próximos siete días en todos los ámbitos de nuestra vida, como la familia, el amor, la suerte o la salud. Aunque eso no puede evitar dejarnos sorprender por lo que nos tienen preparado los astros.

Aries: "A la aventura"

El dinero va a ser el gran protagonista esta semana para ti, Aries. La gente se ha fijado en ti y van a querer contar con tus servicios con buenas condiciones para tus intereses. Todo esto te traerá positivismo y buenas energías al resto de aspectos de tu vida.

Aprovecha, Aries, para organizar todo antes del comienzo de tu nueva aventura. Deshazte de aquello que no te va a aportar lo suficiente, y vas a darte cuenta de cuánto tenías en tu vida que te lastraba. Tu familia, en cambio, tenla muy presente, ya que la vas a necesitar en estos tiempos de cambio para ti.

Tauro: "Únete a los tuyos"

Tauro, tu familia puede verse sacudida por una noticia inesperada para vosotros. Es el momento de que os unáis para poder pasar las dificultades que se avecinarán y, con ello, podáis salir con unos lazos aun más reforazdos de los que ya había.

En cuanto al amor, es tiempo de que te apoyes en esa persona especial, ya que el golpe que se avecina, dependiendo de cómo lo afrontes, puede requerir que busques apoyo en tus seres queridos. Asimismo, cuida de tu salud y no decaigas, Tauro.

Géminis: "No malgastes"

El dinero no va a ser tu aliado esta semana, Géminis. Es por ello que deberás cuidar tus decisiones, ya que si no tienes la suficiente atención, puedes echar a perder el esfuerzo de muchos meses. En esta ocasión, debes asesorarte para no malgastar lo que con tanto trabajo te ha costado conseguir.

En cuanto al amor, Géminis, es momento de que empieces a buscar a aquella persona especial, ya que se dan las energías para que la encuentres.

Cáncer: "Lo mejor está por llegar"

Es hora de que tomes una decisión, Cáncer. Es momento de abrazar aquello que realmente te aporta a tu vida, y dejar ir aquello que no ha ido bien. No te preocupes, no todos los proyectos vitales salen bien, es por ello que ni debes venirte abajo y seguir el camino que te marcan los astros.

En cuanto al dinero, esta semana va a ser plácida para ti, ya que habrás recibido un extra que te va a venir bien para escaparte con tu persona especial hacia aquel destino que estaba entre vuestros anhelos desde hace muchos años.

Leo: "Sigue imaginando"

Tu creatividad no cesa, Leo. Esta semana habrás encontrado la solución a aquel problema que te viene atormentando desde hace tiempo. También serás capaz de encontrar el mejor término medio para dejar de enquistar una relación dentro de tu familia.

En cuanto al dinero, también debes aprender a aprovechar el máximo rendimiento a tus activos monetarios. Esmérate en ello y todo irá bien, Leo.

Virgo: "Confía en tu instinto"

Virgo, una vez aclarado tu desorden y tus dudas, es momento de que apuestes por tus instintos. Ves señales que te indican que es el momento de apostar, en términos monetarios, por aquellas inversiones que llevas tiempo estudiando concienzudamente. Por otro lado, en el amor, es momento de planear, ya que se ha puesto fecha a vuestro gran día.

Una vez solucionados tus problemas de terquedad, es momento de escuchar. Es una de esas virtudes típicas de sabios que te puede salvar de cualquier aprieto.

Libra: "Controla las expectativas"

Aunque vayas a sufrir un disgusto menor esta semana en temas de salud, todo puede ir sobre ruedas esta semana, Libra. Has aprendido la lección de la semana pasada en temas de dinero, gracias sobre todo a que has sabido confiar este tema a tu familia.

En el amor, tus expectativas están por las nubes, pero debes rebajarlas para evitarte disgustos innecesarios. Mismo es el caso en el trabajo, ya que muchas personas pueden ansiar ese puesto tanto como tú.

Eso sí, han sido semanas que te han malgastado mucho a nivel mental, Libra. Es tiempo de levantar un poco de peso sobre tus hombros y relajarte, así como confiar en los que buscan tu bien.

Escorpio: "Afronta el pasado"

Es momento de dar un paso al frente, Escorpio. Tras analizar detenidamente tu vida, tienes todo lo necesario para tomar las decisiones correctas. Elige a quien está dispuesto a dar todo por ti y viceversa. Prioriza las mejores inversiones frente a los que te roban la energía y el dinero.

En el terreno familiar, Escorpio, es momento de afrontar esas rencillas del pasado para darles el mejor fin posible. Suerte y al toro, que ya verás como en el futuro verás los frutos de tus actos

Sagitario: "La familia siempre estará ahí"

Sagitario, es semana de estar en familia. Llevas mucho tiempo dedicado al amor y al trabajo, y te va bien en ambas facetas, así que es momento de recordar que lo único que jamás vamos a perder en esta vida es a nuestros familiares y seres queridos.

En el apartado de la salud, tus nuevos hábitos dan sus frutos. Te dan más energía durante más tiempo y te aportan mayor estabilidad emocional.

Capricornio: "Todo puede cambiar"

Es momento de coger esa oportunidad económica, Capricornio. Has conocido una opción muy valiosa para tus intereses y para los de tu familia, que te ayudará en tu estabilidad y salud mental a corto y medio plazo. Aprovéchala con cabeza.

En cuanto al amor, es cierto que últimamente no has tenido suerte, pero nunca sabes cuándo eso puede cambiar. Estáte atento, Capricornio.

Acuario: "Toca reenfocarse"

Tras la tempestad, siempre viene la calma, y eso no es excepción para ti, Acuario. Es momento de volver a enfocarse en el trabajo, una vez los temas familiares han calmado sus aguas. Casi todo en esta vida se puede arreglar, y este mal momento no va a ser menos.

En el amor, esta semana toca escuchar, ya que, aunque no lo parezca, también ha sido una semana intensa para la otra persona. Atiende a sus preocupaciones, ya que son tan importantes como las tuyas.

Piscis: "Tu momento ha llegado"

Tras esperar, es tu turno, Piscis. Se te ha presentado una persona con la que te ves en el largo plazo, aunque todavía tienes dudas al respecto. Tranquilo, Piscis, déjate llevar, y no tengas miedo a que todo salga mal.

E el trabajo y en la familia, reinará la estabilidad, también en la salud. En el dinero, en cambio, tocará que atiendas aquel problema que te drena energía y tiempo. Afróntalo y estarás más tranquilo, Piscis.

Estas son las fechas de los signos del Zodiaco

NOTA. Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.