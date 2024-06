Sagitario, signo del zodíaco del horóscopo 2024: fecha, características y compatibilidades

Muchas veces hemos escuchado a alguien decir "típico de Sagitario", pero no sabíamos muy bien a qué se refería con ello. Por eso, hemos decidido elaborar la guía definitiva en torno a los nacidos bajo el signo de Sagitario, para dar a conocer fácilmente todas sus cualidades, fallos, secretos y funcionamiento en el amor.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Los orígenes de Sagitario: fecha y símbolos

Sagitario es el noveno signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre se encuentran abrigados por él. Es representado por un centauro arquero, símbolo del entusiasmo, el la fuerza y el inconformismo.

Sagitario se sucede a finales de año, cuando en el hemisferio norte ya comienza el implacable frío invernal y en el hemisferio sur llega con fuerza el calor del verano. Es un tiempo de cambio hacia una época mucho más intensa y fuerte, de menos intransigencia, sin medias tintas.

Además, Sagitario es uno de los tres signos del zodíaco que tienen como elemento el fuego, lo que condiciona completamente su forma de ser y de entender el mundo y a sí mismo. Comparte esta cualidad con Aries y con Leo.

Es simbolizado, por un centauro arquero, y se dice que está regido por el planeta Júpiter. De este astro toman su inagotable energía y su determinación, además de su falta de paciencia y su tendencia a caer en pensamientos circulares.

En la cultura occidental, se cuenta cómo este signo tiene su origen en el mito de Quirón, un centauro indomable hijo de la oceánide Filiria con el alto dios Cronos, deidad del tiempo humano.

"La educación de Aquiles". El Juancaballo se trata de una criatura muy parecida al centauro. James Barry

Cronos adoptó la forma de un caballo para poder evitar a su esposa Rea y yacer con Filira, por eso Quirón es mitad hombre mitad corcel. Fue entrenado en las artes de la caza y el dominio de la arquería por Apolo y Artemisa.

Quirón destacó enormemente por ser un gran filósofo y un gran médico, además de por tener bajo su cargo a discípulos tan destacados como Hércules, Cástor o Aquiles.

Una de las leyendas grecorromanas cuenta que Hércules se encontraba en una taberna y le sirvieron un vino de altísima calidad propiedad de los centauros. Estos se ofendieron y cargaron contra él, pero el hijo de Zeus los consiguió espantar con su arco y flechas envenenadas. Quirón, aunque no había participado en la lucha, fue herido por su discípulo porque no le reconoció a lo lejos.

En agradecimiento por su servicio tanto a los dioses como a los humanos, Zeus premió a Quirón colocándolo en la bóveda celeste, dando así nacimiento a la constelación de Sagitario. Se dice que el arco del centauro apunta desde las estrellas directamente al corazón de Escorpio, intentando defender al cazador Orión de la venenosa criatura.

Cómo son los Sagitario: personalidad y temperamento

Al ser un signo representado por un centauro arquero, se le asocia con la fuerza y el entusiasmo, pero también con la rebeldía, el inconformismo y la sociabilidad. Esta voluntad de estar en constante movimiento hace de los Sagitario personas muy ocupadas, aunque pareciese que jamás se les fueran a agotar las energías.

Los Sagitario son conocidos por su carácter impulsivo, no llevan bien eso de controlar sus emociones. Por esto, aunque son muy honestos, pecan también de tener poco tacto, ya que se les suelen escapar palabras un poco fuertes.

La influencia de Júpiter (en la mitología griega, Zeus, líder de los dioses del Olimpo) les confiere valentía y fuerzas inagotables, así como una gran confianza en sí mismos. El dios del rayo les hace aventureros, además de muy independientes, saben valerse por sí mismos en toda situación.

Los Sagitario son más espirituales de lo que parece, pero de manera inconsciente, no razonada. Como no paran quietos ni física ni emocionalmente, son arrastrados por su energía a lugares que desconocen. Y como saltan de una posición a otra, tampoco tienen demasiado tiempo como para pararse a reflexionar sobre nada.

Ante todo, lo que más persiguen los Sagitario es no tener que rendir cuentas ante nadie, buscan actuar siempre por su cuenta, sin perjudicar a nadie, pero siempre por ellos mismos. Para ello, se valen de una enorme fuente interna de positividad y optimismo, que les impulsa siempre a avanzar.

A pesar de su afán de independencia, son sociables y extrovertidos, las conversaciones con ellos pueden versar de 15 temas diferentes en menos de cinco minutos. Cuentan con una gran inteligencia despierta, aunque despistada, por lo que son grandes habladores. Saben un poco de todo y son muy sinceros en sus opiniones. Como van de una idea a otra, se paran poco a medir las consecuencias de sus palabras, son poco cuidadosos con las sensibilidades ajenas.

Como signo de fuego, son apasionados y poco preocupados por lo que piensen los demás. Tienen un sentido de la lealtad desarrollado, y su impulsividad les puede llevar en muchas ocasiones a correr riesgos, son algo inconscientes. Comparte este elemento con Aries y con Leo.

Compatibilidades de los Sagitario: armonía con otros signos

Los signos amigos de Sagitario son sus hermanos de fuego: Aries y Leo. Las personas bravas, impulsivas y apasionadas tienden a buscar compañeros de viaje capaces de seguirles el ritmo frenético, y con un nivel de energía física y mental similar. Aunque Aries y Leo son más reflexivos, Sagitario se lleva bien con ellos porque se su ayuda le puede hacer tener un mejor foco sobre sus objetivos.

Además, suelen hacer muy buenas migas tanto con los Libra como con los Acuario. A pesar de que no tienen un carácter nada parecido, se complementan muy bien, ya que estos ayudan a dirigir y apaciguar la impulsividad de los Sagitario hacia actividades creativas con mayor productividad.

Por otra parte, con quienes no puede congeniar jamás es tanto con los Cáncer como con los Escorpio. Agua y fuego casan fatal, y se cansan rápidamente los unos del carácter de los otros. O los fuego se sienten apagados, o los agua ven evaporado su paciencia.

De hecho, se dice que el arco del centauro de la constelación de Sagitario apunta directamente al corazón del escorpión de la constelación de Escorpio, por lo que verdaderamente se podría decir que estos dos signos se llevan a matar.

El signo contrario a Sagitario no es otro que Géminis, con los que no tienen ni buena ni mala relación. Simplemente, no se suelen interactuar demasiado. No se evitan, pero tampoco hacen por encontrarse, tienen una relación muy neutral.

Cualidades positivas:

Enérgicos, impulsivos, innovadores.

Valientes, sacrificados.

Independientes, saben valerse por sí mismos.

Cualidades negativas:

No saben estarse quietos, inconstantes, despistados.

Ningún sentido del peligro, temerarios.

Falta de perspectiva, demasiado sinceros.

Cómo son en el amor

Los Sagitario, que son representados por un centauro arquero, son unos excelentísimos amantes, aunque como pareja van demasiado de "alma libre". Les cuesta mucho mantener las relaciones, ya que lo que menos soportan del mundo es sentirse atados o constreñidos.

Su impulsividad les lleva a ser muy apasionados, aunque también puede generar algunos conflictos por su falta de perspectiva, de tacto y de razonamiento. Se dejan llevar por completo por sus emociones, por lo que viven todo de manera intensa, pero efímera.

Como signo de fuego, son calientes, pero inestables. Aunque si se comprometen serán totalmente fieles, cuesta mucho atrapar a un Sagitario, y para ello hace falta saber llevarles muy bien con sus impulsos y su carácter independiente. Sueñen mantener relaciones muy sanas con límites muy claros, aunque en contactos esporádicos caen demasiado en el "good vibes only" y pueden llegar a ser algo desconsiderados, aunque nunca con ánimo de herir, sino por inconsciencia.

En la cama, como en la vida, no paran quietos. Aunque suelen ser dominantes, por su forma de ser despistada a veces pierden el foco y necesitan de la colaboración de su pareja para volver a centrarse. Cambian de una cosa a otra sin parar y no se cortan un pelo, así que suelen ser muy divertidos y algo descarados.

Cómo son en el trabajo

Suelen conseguir buenos puestos, tanto por su capacidad de trabajo constante e incansable como por su descaro, lo que les conduce a echarle la suficiente cara como para ascender siempre que se presente la oportunidad.

Como jefes, pecan de dar pocas instrucciones, que en muchas ocasiones llegan a ser contradictorias. Como son impulsivos y se mueven a bandazos, cuesta pillarles el punto, aunque si se los sabe llevar bien llegan a ser grandes jefes.

Como compañeros, suelen hacer buenas migas con todos los trabajadores, aunque siempre mantienen una independencia marcada. Hacen amistades, pero no en grupos cerrados, van siempre por libre.

¿Qué significa tener ascendente en Sagitario?

La astrología, como una de las artes de adivinación o "mancias" más antiguas y con mayor recorrido, no es nada sencilla. No solo se debe guiar una persona por el signo zodiacal bajo el que ha nacido, existen infinidad de otras variables que condicionan la personalidad.

Sagitario se ve altamente afectado, además de por su novena posición en la banda celeste, por su elemento de fuego. Su signo opuesto por la posición en el cosmos es Géminis y, como fuego y aire, se respetan el uno al otro, pero no se juntan demasiado.

Sin embargo, y para esto se recomienda acudir a un profesional especialista en ello, es aconsejable que si se está muy interesado en conocer más sobre la forma en la que el cosmos afecta a la personalidad y el desarrollo del temperamento, se encargue la carta astral personalizada o carta natal.

A través de ésta, podemos conocer la posición de todos los astros que influyen en nuestras vidas particularmente, lo que puede llegar a aportar muchos matices en la adivinación astrológica. Una de las variables más conocidas es el llamado "ascendente".

El ascendente es aquel signo zodiacal que se encontraba en el punto más oriental durante el nacimiento, es decir, el que estaba "emergiendo" por la zona del horizonte mientras tenía lugar el parto.

El ascendente juega un papel fundamental en la imagen que el resto del mundo percibe de una persona, especialmente en su apariencia y en las primeras impresiones que genera en los demás.

Para calcular el ascendente es necesario primero conocer el día, mes, año y lugar de nacimiento, además de la hora exacta. Existen varias páginas especializadas en la web capaces de calcular con cierta precisión el ascendente de una persona si introduce todos estos datos.

Las personas que tienen su ascendente en Sagitario suelen destacar por su gran energía y su capacidad de mantenerse siempre optimistas, independientemente de los contratiempos que se les presenten.

Además, los ascendentes en Sagitario tienden a ser espíritus libres e inquietos, siempre con un gran afán de descubrir y aprender, así como de valerse por sí mismos. Disfrutan enormemente de hacer nuevas amistades.

Famosos y celebridades que son Sagitario:

Taylor Swift.

El Papa Francisco.

Miley Cyrus.

Scarlett Johansson.

Tina Turner.

Kaley Cuoco.

Ben Stiller.

Britney Spears.

Jay Z.

Risto Mejide.

Alejandro Sanz.

Concha Velasco.

Lucía Etxebarría.

Álex de la Iglesia.

Billie Eilish.

Brad Pitt.

Anuel AA.

Nicki Minaj.

Íñigo Errejón.

Xavi Alonso.

David Villa.

Pedri.

Kylian Mbappé.

NOTA.Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.