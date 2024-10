Pide un deseo: ¿Cuál es el significado oculto de los dientes de león?

Todos realizamos alguna clase de rito en el día a día, y quien diga que no, miente: tocar algo hecho de madera, persignarse al pasar por delante de una iglesia aunque no se sea creyente, soplar las velas de cumpleaños... Prácticamente no existe gente tan escéptica como para no ilusionarse con alguna de estas tradiciones. Los más finos lo llamarían 'disfraz poético', pero tan solo son esperar algo bueno de la vida, querer controlar aunque sea por un mínimo el ingobernable destino.

Si todos los adscribiéramos a un escepticismo tan radical, acabaríamos cayendo rápidamente en la desidia y el negativismo por la falta de esperanza de que los buenos actos y las cosas bien hechas traen su recompensa al final del todo. El ser humano, ante todo, es un animal de ritos: no funcionamos solo en un plato estrictamente material, sino que tenemos sueños, aspiraciones, intención de cambiar el mundo.

Hay quien piensa que la gente que sopla un 'diente de león' y pide mientras un deseo es inocente y entusiasta, cuando lo que hace cumplirse esa intención puede no ser tanto el ritual como la ilusión y la motivación que genera en la persona. A veces necesitamos de estos pequeños actos para seguir adelante, ya sea por fe en que funcionan o por mera autosugestión, lo cierto es que acaban reconfortándonos.

Al final del día, casi todas las personas acabamos realizando un montón de ritos de esta clase porque nos ayudan. Dependiendo de las partes del mundo, pueden ser muy distintos, pero sorprendentemente muchos de ellos acaban compartiendo similitudes y rasgos muy parecidos. Hoy hablaremos de una de las cosas que más hacíamos de niños, y que no deberíamos abandonar nunca: soplar los 'dientes de león'.

¿Cuál es el significado oculto de los dientes de león?

Los humanos hemos recurrido a las flores como medio de expresión desde hace milenios, ya sea para declarar amor, buenas intenciones, dar el pésame, o preguntar si esa persona tan espacial 'nos quiere o no nos quiere' (pobres margaritas). No en todas las culturas los colores y las especies de plantan poseen el mismo significado, y es muy importante conocer esto antes de regalar nada.

Para los ucranianos y otros vecinos del Este de Europa, por ejemplo, está muy mal visto regalar flores en números pares, sobre todo si son solo dos. Guardan una superstición de que esto trae mala suerte porque solo utilizan las cifras pares cuando ha muerto una persona. Es el equivalente en España a que una persona declare su amor por otra con una corona de flores en vez de con un ramo de rosas.

El diente de león, ciertamente, tiene un simbolismo muy potente y que ha arraigado en nuestra cultura más de lo que pudiéramos pensar en un primero instante. Su nombre científico es Taraxacum officinale, pero también se le conoce como diente de león o achicoria amarga. Curiosamente, se trata de una planta con usos medicinales y que es comestible en su totalidad, desde las flores hasta las raíces (aunque su sabor no es muy agradable).

Fotografía de stock de piedras de carbón mineral (con alto contenido en carbono) y un diente de león naciendo entre ellas. pxhere Creative Commons

Las flores son amarillas y muy vistosas, repletas de pétalos. La parte que se sopla, sin embargo, no son las flores, sino los frutos de la planta (cipsela) a través de los cuáles se reproduce esparciendo sus semillas con el viento. Se cree que procede de Europa, y es muy común encontrarlo en parques, avenidas o incluso abriéndose paso en la ciudad por entre los adoquines.

Según la mitología griega, la diosa Hécate premió a Teseo con una ensalada hecha con dientes de león después de que este hubiese conseguido derrotar al monstruo Minotauro de la isla de Creta. Más tarde, las semillas de esta planta se esparcirían por el mundo, llegando hasta el más mínimo rincón y creciendo por doquier. Los dientes de león tienen connotaciones muy distintas en la simbología, todas ellas positivas:

Fortuna y buena suerte

Una planta capaz de conceder deseos no puede sino ser un símbolo de buena suerte si la vemos aparecer en nuestro jardín. El universo nos ha puesto al alcance de la mano la oportunidad de expresar nuestras ambiciones y mejores intenciones soplando uno de estos frutos. Al pedir un deseo estamos manifestando que algo nos llegue o suceda, por lo que se asocian los dientes de león con la abundancia y la fortuna.

Supervivencia y esperanza

Capaces como son las semillas de estas plantas de viajar larguísimas distancias y aprovechar hasta la más mínima apertura o rendija pare echar raíces, son un símbolo de la perseverancia y la esperanza de un progreso en la vida.

El amor llama a la puerta

En algunos países de Centroamérica y Sudamérica, consideran que la aparición de un diente de león en el jardín es un sinónimo de que pronto se tendrá un encuentro amoroso o de que 'la llama del amor' se intensificará en la relación. Para que se haga realidad se cumpla, se debe soplar con fuerza y cariño la planta.