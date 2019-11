Una tregua en la batalla interna

¿Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) podría obtener el apoyo de los democristianos para presentar su candidatura a la cancillería alemana o es más probable que Frederic Merz o Armin Laschet obtengan estos apoyos?

El cambio que muchos observadores habían anticipado es probable que tarde en llegar un poco más de lo que habían previsto. Y en este congreso tampoco se tomará una decisión definitiva sobre quién será el candidato a canciller. Aunque Annegret Kramp-Karrenbauer no tiene el cargo asegurado, por el momento está fuera de peligro.

¿Qué errores ha cometido AKK para perder tantos apoyos en la CDU?

La verdad, creo que algunos de los errores que ha cometido no han sido tan graves, pero se han exagerado. Los principales errores han sido en cuanto a la comunicación, y no tanto en la esencia de sus propuestas. Es algo que no es del todo sorprendente, dada su falta de experiencia a nivel federal.

¿Hay una guerra dentro del partido?

Sí, hay una guerra interna en el partido, pero no ha llegado a materializarse. Por ahora, es una guerra fría. Los dos bandos están preparando sus arsenales hasta que surja la oportunidad de iniciar la confrontación.

¿Hay posibilidades de que la CDU se siente a dialogar con Alternativa para Alemania (AfD)?

Ahora mismo las posibilidades de que eso suceda son nulas. La dirección actual del partido está muy lejos de llegar a acuerdos con la extrema derecha. Hay algunas personas que proponen un cambio en la posición del grupo respecto a AfD, pero no va a suceder antes de las próximas elecciones federales, si es que alguna vez sucede algo.