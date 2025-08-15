Corea del Norte recibe ayuda de Rusia: el armamento nuclear va a recibir un importante upgrade

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kyrylo Budanov, ha puesto el foco en la asistencia que Moscú estaría prestando a Pyongyang para perfeccionar sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares. Esta revelación, recogida por la agencia Interfax Ucrania, subraya una colaboración bélica cada vez más estrecha entre ambas naciones, generando un considerable nerviosismo en la esfera geopolítica.

En este sentido, las declaraciones de Budanov se enmarcan en un escenario de creciente alineamiento entre Rusia y Corea del Norte, que ha venido intensificándose en los últimos meses. Dicha cooperación no solo abarca el ámbito de la defensa, sino que se extiende a otras parcelas, como la económica, consolidando un eje que preocupa a las potencias occidentales.

Así pues, la naturaleza de esta ayuda, centrada en la capacidad norcoreana para proyectar su armamento nuclear, adquiere una especial relevancia. Hay que recordar que Corea del Norte ya posee un arsenal atómico, lo cual dota a cualquier mejora en sus vectores de un calado de seguridad de primer orden.

El apoyo de Moscú a los vectores nucleares de Pyongyang

Según Budanov, el apoyo de Rusia a Corea del Norte se centra en la modernización de los portadores de armas nucleares, según apuntan desde Korea Times. El oficial ucraniano ha diferenciado este caso del de Irán, donde, aunque también se observa transferencia tecnológica militar, considera menos probable una ayuda directa para el desarrollo de armas atómicas propiamente dichas.

Además, esta afirmación se produce en un contexto de acentuada cooperación militar, marcada por el despliegue de tropas norcoreanas y el suministro continuado de artillería y armamento a Rusia. Este intercambio ha suscitado amplias especulaciones sobre la posible transferencia de tecnología militar sofisticada desde Moscú hacia Pyongyang, fortaleciendo sus capacidades ofensivas y defensivas.

De hecho, el mes pasado, el propio Budanov ya había apuntado que Corea del Norte estaría utilizando sistemas de defensa aérea Pantsir-S1, de fabricación rusa, para proteger su capital, Pyongyang. Esta sería una muestra palpable de la asistencia que ya se está materializando en el terreno, ofreciendo a Pyongyang capacidades de defensa aéreas avanzadas.

Por lo tanto, la base de esta creciente alianza se remonta a junio del año pasado, cuando el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin, firmaron un tratado de defensa mutua. Este acuerdo ha servido de marco legal para la intensificación de su cooperación en diversas áreas, no solo la militar, sino también la económica, proyectando una renovada influencia conjunta en la región y a nivel global.