Greta Thunberg, persona del año 2019 de la revista “Time”

No hay duda de que 2019 ha sido el año de la activista Greta Thunberg. Tras su puesta de largo en el discurso ante la ONU, su narrado viaje hasta Portugal y su asistencia a la Cumbre del Clima en Madrid, la revista "Time la ha nombrado “personaje del año 2019”.

“Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarlo. Ella no es científica ni política. No tiene acceso a las palancas de influencia tradicionales: no es multimillonaria ni princesa, ni una estrella del pop ni siquiera una adulta”, cuenta la revista en la pieza en la que nuncian el premio. Con el Cambio Climático como una de las principales preocupaciones de los jóvenes, el personaje creado por la activista recluta a todo tipo de público a su causa, la de todos, aunque algunos se quejan de la sobresaturación de la presencia de Thunberg.

En cualquier caso el año que viene puede ser decisivo para la concienciación sobre el Cambio Climático porque la UE planea gravar las importaciones de países que no lo aborden; el sector energético mundial tiene que reinventarse y adaptarse; CHina decidirá sobre sus planes más inmediatos a cinco años; y las elecciones americanas nos dirán si EE UU se apunta a dar soluciones.

