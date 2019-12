¿Utiliza la policía chilena soda cáustica contra los manifestantes?

El Movimiento Salud en Resistencia de Chile ha presentado este lunes un estudio en el que se denuncia que entre los componentes utilizados en el agua lanzada por los camiones cisterna de los antidisturbios de Carabineros hay soda cáustica y gas pimienta. El estudio se realizó en colaboración con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile tras detectarse varios casos de pacientes afectados con reacciones alérgicas tras estar expuestos al líquido durante las manifestaciones que desde hace semanas sacuden el país andino. La presencia de estos componentes estarían provocando las graves quemaduras que han reportado expertos del Colegio Médico.

Ante esta situación, el MST decidió “someter a determinación molecular y análisis fisicoquímico dos muestras de agua provenientes del carro lanza aguas”, según recoge CNN Chile. En respuesta, el director de Logística de Carabineros, el general Jean Camus Dávila, ha explicado que el elemento químico que utiliza Carabineros en el agua es orto-clorobenzalmalononitrilo, “ampliamente empleado a nivel internacional cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe a nivel internacional”.

Este elemento es utilizado por países como “Estados Unidos, Gran Bretaña y muchos de Europa e incluso de Latinoamérica”. “Carabineros de Chile lo usa de los años 70 a la fecha”, ha apuntado, según recoge el diario chileno ‘La Tercera’. “Carabineros no emplea dentro de sus protocolos soda cáustica. Dentro de los protocolos de actuaciones, el control del orden público y control de muchedumbre, no está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza. No existe ninguna forma de poder emplear este producto en control de orden público”, ha apuntado Dávila. El general ha subrayado que si se hubiera utilizado soda cáustica en los cientos de manifestaciones recientes habría miles de afectados.

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses pero escalaron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional. Más de 20 personas han muerto por la represión de las manifestaciones contra el Gobierno, entre ellas cinco de las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha acusado a las fuerzas de seguridad. Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una “agenda social” para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo. Además, el presidente chileno ha accedido ‘in extremis’ a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.