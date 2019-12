“Los más perjudicados en Chile son los mismos que protestan”

LA RAZÓN ha hablado con una testigo directa de lo que está ocurriendo en Chile. Es Carolina Medina, una universitaria que “vive con miedo” y no se posiciona en el bando de los estudiantes que se manifiestan, pero tampoco en el de los militares. Carolina vive en Santiago, donde nació, y allí está sufriendo las consecuencias de una grave crisis económica y social. Una crisis desatada cuando el Gobierno del conservador Sebastián Piñera decidió subir el precio del bono del metro, sin prever que los estudiantes comenzarían a realizar protestas masivas, agravándose la situación hasta tal punto de tener que decretarse el estado de emergencia.

¿Cómo comenzó todo?

Empezó la semana del lunes 14 de octubre, cuando el pasaje del metro subió de 800 pesos chilenos a 830. Noté que la gente se quejaba por esta subida en las redes sociales, donde se acordó evadir el pasaje del metro en masa (por ejemplo, con eventos de Facebook o a través de Instagram). Esto se comenzó a repetir en varias estaciones de metro durante distintas horas del día, lo que generó alerta por parte de la empresa porque las situaciones fueron cada vez más violentas. Las personas ya no sólo se colaban sino que intentaban detener el funcionamiento del metro sentándose en el borde de las vías o caminando por ellas para generar caos, además de tirar televisores del andén a las vías generando explosiones.

Mi día a día no se había visto alterado hasta entonces, algo que sí sucedió el viernes día 18 de octubre. A medida que pasaban las horas comenzaron a cerrar algunas de las estaciones en mayor peligro, donde los manifestantes eran más agresivos. Mi jefa me dijo que me fuera a las 16 horas (dos horas antes de mi horario de salida) porque iban a cerrar más estaciones del metro y se me podía hacer difícil llegar a mi casa, pero yo nunca pensé que las cosas serían tan graves y que todo cambiaría tan drásticamente. Cuando salí de mi oficina, ubicada al lado del Costanera Center, las calles estaban llenas de gente como nunca había visto antes. Todos estaban caminando tratando de llegar a sus casas y la red completa de metro había sido cerrada hacía una hora, así que me quedé sin saber qué hacer (vivo a 45 minutos de mi casa en metro, pero caminando serían muchas horas). Por suerte, una amiga de la universidad trabaja cerca y fuimos a su casa a “esperar que todo pasara”.

En su casa vimos las noticias en vivo, pensábamos que en algún momento avisarían de que el metro iba a abrir de nuevo o podría tomar un Uber a casa. Sin embargo, Santiago estaba congestionado, las estaciones de autobús llenas de gente, atascos por todos lados, la gente caminaba sin saber cómo llegar a su casa. Finalmente, llegó el papá de mi amiga a buscarnos en auto y nos fuimos hacia La Florida, barrio donde vivo, esperando llegar pronto a casa. El viaje que normalmente dura 40 minutos se transformó en 3 horas. Como era muy peligroso estar en las calles, pasé la noche en casa de mi amiga.

Al día siguiente el metro estaba destruido completamente, todo quemado, vidrios rotos, restos de barricadas encendidas en los cruces de las calles, farmacias saqueadas, rayadas y quemadas. Pero lo que más me impactó fue ver a los militares en las calles, con tanques y armas a cuadras de mi casa como si fuera una película de la Segunda Guerra Mundial. Me dio pena ver todo destruido, pero me sentí más protegida con los militares. Sé que en Chile hay una fuerte carga por la dictadura de Pinochet y toda la imagen negativa que los militares tienen asociada, pero al vivir el caos del día anterior era lo que mucha gente pedía en las calles. Muchas veces escuché mientras caminaba: “Piñera necesita sacar a los militares para que esto pase”. Y eso fue lo que sucedió, el presidente declaró un estado de emergencia y estuvimos con toque de queda.

¿Cómo es vivir en Santiago ahora mismo?

A mí lo que más me ha afectado fue el cierre de varias estaciones de metro, porque si antes pasaba 90 minutos diarios movilizándome para ir al trabajo y volver a la casa, pasé a demorarme 4 horas en total. Además, ya no tengo supermercados cerca de mi casa, uno está quemado y el otro desabastecido porque fue saqueado pero no ha sido reabastecido por parte de la cadena. Tampoco tengo farmacia, fueron saqueadas y están cerradas. Las bencineras (gasolineras) no abren porque si lo hacen saben que les robarán o destruirán, lo mismo sucede con las estaciones de servicio, que en mi caso la que estaba a un par de cuadras de mi casa fue quemada completamente.

¿Se ha polarizado mucho la sociedad desde que estalló el conflicto?

Muchísimo, desde un principio, y se ha agudizado cada vez más. Lo noto sobre todo porque personalmente estoy de acuerdo con muchas de las demandas de la gente, como que necesitamos pensiones dignas garantizadas para todos los chilenos y ciudadanos del país, también necesitamos mayor acceso a la educación y que sea de calidad, mejores sistemas de salud, etc. Sin embargo, condeno los actos de violencia y destrucción de mi país de los bienes públicos que todos usamos a diario y que han dejado a miles de personas sin trabajo ni forma de ingresos. Al final, los más perjudicados son los mismos que protestan y el resto de la clase media y obrera, porque somos nosotros los que no tenemos donde comprar comida cerca, los que nos demoramos mucho más en transportarnos. Pero si algún manifestante te llega a escuchar dirá que eres un “facho”, “un facho pobre”, pues si no te unes a las marchas eres parte del problema, pero los fascistas son ellos, por querer imponer su pensamiento a través de la violencia a toda costa.

¿Qué solución darías al problema?

La solución es una reforma en las leyes. Pero de alguna forma, los manifestantes han logrado hacer que el gobierno llamase a un plebiscito el próximo abril de 2020, en el que votaremos para ver si cambiamos o no nuestra Constitución. Cambiar la Constitución es un capricho que se ha hecho viral entre los manifestantes, todos exigen un cambio en ella y ni el 10% de ellos debe haber leído ni un párrafo de la constitución en su vida. Sólo quieren que ésta se modifique porque se hizo durante el régimen de Pinochet, pero lo que ellos ni saben es que la constitución ha sufrido casi 200 modificaciones a lo largo del tiempo, siendo la más significativa la modificación del presidente Ricardo Lagos en 2005.

¿Viven con miedo?

Sí. Unos le temen a los manifestantes y lo que pueden llegar a hacer. Pero los manifestantes le temen a los carabineros, militares y al Estado. Las marchas, aunque sean pacíficas, siempre terminan en disturbios por el uso de gases lacrimógenos. También es propensa la provocación de manifestantes hacia los militares. He visto personalmente como ellos le gritan cosas a los carabineros para provocarlos y generar violencia. Sin embargo, muchos de quienes marchan han sido violentados también, gente ha perdido un ojo, han recibido disparos con balines etc.

Existe una Comisión de Derechos Humanos encargada de velar por la seguridad de todos y hacer las denuncias pertinentes a los responsables. Aunque, ojo, los manifestantes no son los únicos heridos. Carabineros y miembros de las fuerzas especiales también han recibido golpes y ensañamiento por parte de los manifestantes. Está el caso de la carabinera que recibió el impacto de una bomba molotov durante una marcha en Plaza Italia y le quemó la cara, frente a la cual se escuchaban los aplausos de manifestantes por haberle “dado al blanco”.

¿En qué ha cambiado tu vida desde la declaración del estado de emergencia?

Muchísimo tiempo perdido en moverme, poca accesibilidad a supermercados y farmacias, pero sobre todo el aumento de la incertidumbre de andar en las calles sin saber lo que va a pasar. También la incertidumbre en términos políticos que todo esto provocará. La gente piensa que el Gobierno es el “viejito pascuero” (papa Noel) y pueden pedirle todo lo que se les ocurra como si fuera Navidad y el Estado tuviese que cumplir todos sus deseos lo antes posible. Incluso problemas que vienen arrastrados desde hace décadas y se quieren cambiar en un mes. Por ejemplo, la gente no ve que exigir un aumento drástico en el salario mínimo solo aumentará la tasa de desempleo. Además, otro factor importante es que la inestabilidad actual del país hace que el capital invertido en Chile sea mucho menos atractivo para la inversión extranjera y local, por lo que el dinero va a empezar a salir. Ya se han visto efectos de esto con la depreciación del peso chileno respecto al dólar, euro o libra esterlina.

Actualmente tengo un rechazo hacia los encapuchados, delincuentes y violentos en general. Ahora está de moda manifestantes cortando los caminos para detener el tránsito y con música donde te dicen que si no te bajas de tu auto y bailas con ellos no podrás pasar. ¿Se parece a algo esta situación? Sí, a los nazis haciendo bailar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, porque de lo contrario los mataban en el momento. ¿Hay algo más fascista y violento que imponer tus ideales a la fuerza por medio de la violencia y causar miedo en el otro?

¿Qué papel tienen los jóvenes estudiantes en lo ocurrido?

Los estudiantes fueron quienes iniciaron todo, como la mayoría de las manifestaciones en Chile. Sobre todo los estudiante de secundaria, porque al ser menores de edad saben que tienen impunidad frente a la ley, no le tienen miedo a nada. Pero no sólo los estudiantes de secundaria, también los universitarios y la juventud en general son quienes han creado este movimiento. Las generaciones jóvenes no tienen miedo, no se callan cuando algo les molesta como lo hicieron sus papás o abuelos, saben que si presionan al Estado, a éste no le quedará más alternativa que ceder como está pasando ahora. Pero, hasta ahora lo único que se ha logrado en los últimos meses de crisis es destruir Santiago y muchas otras ciudades de Chile.