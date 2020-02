Ataque a las tropas turcas en Idlib: ¿y ahora qué?

El jueves por la noche, un ataque en Idlib, Siria, dejó un balance de muertos de 33 soldados turcos, escalando aún más el conflicto sirio. La región de Idlib, uno de los últimos bastiones rebeldes en Siria, lleva desde el verano sufriendo bombardeos y ataques indiscriminados por parte del Ejército del régimen de Bachar al Asad, respaldado por Rusia.

Publicidad

¿Pero qué significa esta ofensiva contra las tropas de Turquía desplegadas en Beylon? ¿Qué consecuencias tendrá para la guerra siria?

Preguntamos a Patricia DeGennaro, analista geopolítica en el Threat Tec, LLC. e investigadora en el World Policy Institute las claves de este ataque. Para DeGennaro se trata de un aviso para que las tropas turcas retrocedan. Sobre la autoría, la experta no tiene dudas: “Todo el mundo sabe quién es quién en este conflicto”.

¿Cómo puede afectar este ataque en la resolución del ya de por sí complejo y largo conflicto sirio?

No parece que haya un claro final para el conflicto sirio. El ataque a las tropas es una señal inequívoca de quiénes son los jugadores que apoyan a Siria, en este caso Rusia, y una advertencia a los turcos de que deben frenar sus continuas interferencias en las áreas kurdas. El problema permanente es que el conflicto se ampliará entre las naciones. Por ahora eso no ha pasado, lo que es sorprendente a pesar de que creo que los líderes de Turquía, Rusia y otros países saben que si escalan la tensión eso significará un trágico error para todos, no solo para los sirios a los que nadie parece importar.

Publicidad

Rusia ha señalado que las tropas turcas no deberían posicionarse fuera de sus puestos de observación en Idlib, ¿está Moscú asumiendo el ataque? ¿O al contrario, todo el mundo prefiere asumir que fueron las fuerzas del régimen de Asad...?

Todo el mundo sabe quién es quién en este conflicto, en caso contrario nunca habría escalado más allá de la situación actual. La retórica que sale de ambos países es para las masas. Podemos estar seguros de que los altos rangos militares entienden exactamente lo que pasó y quién es el responsable. Una vez más, esta es una gran advertencia para que los turcos retrocedan. Queda por ver lo que harán los turcos a partir de ahora.

Publicidad

Turquía abre su frontera con la Unión Europea en respuesta a la escalada bélica en Siria... ¿Es un modo de presionar a los países de la OTAN y la UE para que ayuden militarmente a Ankara?

Absolutamente. Siendo justos Turquía ha acogido la mayoría de los refugiados que huyen del país y lo ha estado haciendo durante varios años. Es una enorme carga para que un solo país haga esto y cuanto más dura el conflicto, más se prolonga el sufrimiento de la gente y esto puede conllevar efectos indeseados como las enfermedades, las epidemias, la hambruna, el crimen y similares.

Es difícil y están recibiendo muy poco respaldo en este popular y en aumento pensamiento en el que los “extranjeros” no son bienvenidos en muchas partes de Europa.

La OTAN se reunió ayer sobre el asunto de Turquía. Dudo mucho de que intervengan militarmente. Lo más probable es que coordinen un esfuerzo económico y diplomático para “torcer algunos brazos” y empujar a que se calme la situación.