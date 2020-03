¿Qué pasó con el vuelo MH370?

Seis años después de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, los familiares de víctimas chinas han pedido que se reanude la búsqueda del avión. El informe final sobre el vuelo, desaparecido el 8 de marzo de 2014 cuando realizaba el trayecto de Pekín a Kuala Lumpur con 239 personas a bordo, puso de manifiesto que se manipularon los controles deliberadamente para que la aeronave se saliera de su ruta, si bien no apunta quién sería el responsable de esa manipulación.

Los investigadores, además, no llegan a una conclusión sobre lo que sucedió en la aeronave cuando perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico aéreo y desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia reciente de la aviación.

El gobierno de Malasia creyó “casi con certeza” que el piloto del vuelo MH370, que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, cometió un suicidio-homicidio, aseguró el entonces primer ministro australiano, Tony Abbott, en un vídeo divulgado en febrero. “Entendí claramente de los más altos niveles de gobierno de Malasia que en principio pensaban que se trataba de un asesinato-suicidio por parte del piloto”, aseguró Abbott en un extracto del documental de la cadena Sky News “El MH370: The Untold Story”.

Sin dar nombres, Abbott evitó aclarar si su entonces homólogo malasio, Najib Razak, fue el que mantenía esta hipótesis pero remarcó que considera que las autoridades del país asiático no tenían la intención de encubrir el presunto crimen.

Considerado como uno de los mayores misterios de la aviación, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció tras salir de Kuala Lumpur en dirección a Pekín, lo que dio inicio a una basta operación de búsqueda en el sur del océano Índico que no logró encontrar el fuselaje principal tras rastrear 232.000 kilómetros cuadrados de lecho marino.

El 29 de mayo, las autoridades de Malasia decidieron suspender la campaña de búsqueda submarina que estaba realizando la empresa estadounidense Ocean Infinity, que analizó un aérea de unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico sin tener resultados significativos.

Las víctimas

“Creo que nuestras demandas son razonables”, ha declarado a DPA Jiang Hui, el líder de la red de familiares de las víctimas en China, y cuya madre falleció en el siniestro. Los familiares esperan que el Gobierno de Malasia ofrezca más dinero a las empresas de todo el mundo interesadas en buscar el avión y resolver uno de los mayores misterios de la aviación.

Además de varias piezas del Boeing 777-200-ER que han aparecido en las costas de varios países del hemisferio sur, no ha habido rastros del avión ni explicación de por qué desapareció repentinamente del radar. Para Selamat Omar, el padre del ingeniero de aviación Mohd Khairul Amri Selamat, que estaba a bordo del vuelo perdido, no ha pasado un solo día sin que piense en su hijo. “Han pasado seis años desde que desapareció el avión. Sin embargo, todavía pienso en él todos los días y sigo de cerca cada noticia sobre MH370. Lo único que se me ocurre es, ¿qué pasó?”, explica.

Selamat también esperaba que el nuevo gobierno, bajo el primer ministro Tan Sri Muhyiddin Yassin, reanude la búsqueda del avión desaparecido. “Nuestra única esperanza es que el gobierno inicie una nueva búsqueda y resuelva el misterio. Ha habido muchas declaraciones, especulaciones y rumores de varias personas en los últimos seis años, pero no ha habido nada concreto”, añadió al diario ‘Strait Times’.