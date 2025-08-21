Adiós a Frank Caprio, el juez que emocionó al mundo desde su estrado

El mundo jurídico y social despide con profunda tristeza a Frank Caprio, juez emérito del Tribunal Municipal de Providence y rostro del célebre programa Caught in Providence, quien falleció a los 88 años tras una prolongada y valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

Caprio se convirtió en un referente global por su capacidad de aplicar la ley sin perder de vista la dimensión humana de cada caso. Su estilo judicial, alejado del tecnicismo frío y del formalismo implacable, se caracterizaba por una escucha activa, una comprensión profunda de las circunstancias personales y una voluntad constante de actuar con empatía. En su estrado, cada comparecencia era una oportunidad para ejercer no solo el derecho, sino también la humanidad.

Uno de los episodios más emblemáticos de su carrera fue el juicio a un anciano de 96 años multado por exceso de velocidad mientras llevaba a su hijo discapacitado al médico. Caprio, lejos de limitarse a aplicar la norma, lo perdonó con una sonrisa y palabras de apoyo que conmovieron a millones de espectadores en todo el mundo.

En otro caso ampliamente recordado, perdonó una multa a una mujer diagnosticada con cáncer de mama y la acompañó personalmente a una consulta demostrando que su compromiso con la dignidad humana no conocía límites.

La familia del magistrado, al comunicar su fallecimiento, lo describió como “un hombre que creyó en la bondad humana hasta el final”. Las redes sociales se han inundado de mensajes de admiración y gratitud,“Aquí seguirás siendo eterno”.