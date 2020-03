“La tasa de contagios en Reino Unido se duplica cada tres o cuatro días”

El jefe de Gabinete de Boris Johnson, Michel Gove, ante la ausencia del “premier” tras dar positivo por coronavirus, ha sido el responsable de ofrecer este viernes el balance de la enfermedad en Reino Unido. Gove ha alertado de que “la tasa de contagio se duplica cada tres o cuatro días”, lo que ha provocado 181 muertos en las últimas 24 horas. Esto sitúa la cifra oficial en 759 fallecidos y 14.579 contagiados.

Preguntado sobre si había más casos de coronavirus en el Gabinete, y si serían evaluados automáticamente tras el confinamiento de Johnson y el titular de Sanidad, Matt Hancock, y el asesor Chris Whitty. Gove aseguró que no, y que los ministros británicos no serán sometidos a la prueba a no ser que muestren síntomas. "Las personas se someten a pruebas si son sintomáticas y aquellos responsables de la lucha contra el virus que muestran síntomas son adecuadamente evaluados”. “Pero creo que se puede deducir por el hecho de que los tres estamos aquí -compareció junto a otros dos miembros del Ejecutivo-, lo que demuestra que hay tres de nosotros que aún no hemos demostrado ningún síntoma”, dijo Gove en la conferencia de prensa.