Una niña belga de 12 años, la víctima más joven del coronavirus en Europa

Una niña de tan sólo 12 años murió este pasado sábado en Bélgica afectada de coronavirus, convirtiéndose así en la paciente más joven en fallecer dentro del territorio europeo. Hace unos días, una adolescente de 16 años murió en Francia y Portugal también sufrió el deceso de un chico de 14 años con inmunodeficiencias previas.

Los especialistas del país no han podido disimular su impotencia y dolor. “Es un hecho muy raro, pero que nos emociona”, declaró visiblemente afectado el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra la epidemia, Emmanuel André, en rueda de prensa.

El director del comité científico, Steven Gucht, quiso mencionar que “eso es excepcional en gente joven, no es la regla” pero también puntualizó que “a todas las edades, desde los diez años hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones”. La niña empezó a sufrir fiebre muy fuerte tres días antes de su fallecimiento y no había acudido al colegio desde el pasado 13 de marzo. En una entrevista posterior al canal de televisión VTM, Gucht aclaró que la pequeña no sufría patologías previas, según la información manejada hasta el momento.

Según los datos ofrecidos ayer por las autoridades del país, se han registrado 876 nuevos casos, lo que eleva a un total de 12.775 personas el número de infectados por coronavirus. En las últimas 24 horas antes de este recuento, se contabilizaron 98 fallecimientos que suman un total de 705 muertos desde el inicio del virus. Debido a la falta de test, tan sólo se contabiliza como personas afectadas por el coronavirus las personas en estado grave que deben ser hospitalizadas o a las particularmente expuestas al virus.

En cifras absolutas, Bélgica es el noveno país más afectado del mundo pero si se calcula en términos relativos según su población (61 muertos por cada millón de habitantes), se sitúa tan sólo por detrás de Italia y de España. Al igual que en otros países, los especialistas esperan desde hace días una inflexión en el número de contagiados aunque avisan de que el pico todavía no se ha producido, lo que hace temer próximamente la saturación de los centros hospitalarios. A pesar de esto, los expertos belgas detectan una ralentización en el número de contagios debido al efecto de las medidas de confinamiento. La epidemia ha golpeado de manera desigual al país con muchos más casos registrado en Flandes (norte del país) que en Valonia (sur).