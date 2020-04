El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que, según “sugieren los datos”, el país norteamericano “ha pasado el pico” de nuevas infecciones por coronavirus, por lo que la Casa Blanca publicará este jueves las recomendaciones sobre cómo comenzar la reapertura económica. “La batalla continúa, pero los datos sugieren que, en todo el país, hemos pasado el pico de nuevos casos”, ha indicado Trump en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. “Esperemos que esto continúe, y continuaremos haciendo grandes progresos”, ha agregado. Así, para el mandatario estadounidense, el desarrollo “alentador” de la situación de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos pone a la nación “en una posición muy fuerte para finalizar las recomendaciones para los estados sobre la reapertura del país”, según ha trasladado la CBS.

Trump está decidido a reabrir Estados Unidos lo antes posible, y la fecha que maneja su Administración es el 1 de mayo. En cambio, los gobernadores de varios estados, con el de Nueva York, Andrew Cuomo, a la cabeza, han expresado su malestar ante una reapertura apresurada y han reivindicado su poder para decidir sobre la revocación de las órdenes de confinamiento o la reactivación de la economía. En este contexto, el presidente estadounidense, que llegó a decir que él ostenta la autoridad “total” para decidir sobre el levantamiento de las medidas de contención para frenar el coronavirus en detrimento de los gobernadores, reconoció que son estos los que determinarán cuándo volver a poner en marcha sus respectivos estados.

Asimismo, Trump ha asegurado que busca realizar pruebas diagnósticas “generalizadas” a los estadounidenses. “Tenemos excelentes pruebas y queremos que los estados administren estas pruebas en su mayor parte, pero las respaldamos”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que Estados Unidos ha realizado “más pruebas que cualquier país del mundo”. En cuanto a la implementación de estas pruebas “generalizadas”, el mandatario ha aseverado que su Administración trabajará “mucho” con los gobernadores, aunque ha sugerido que se controlarán a nivel estatal. “Queremos que lo hagan (...) tiene que haber un centro de pruebas y se administrará desde Washington”, ha detallado. “Los estados están mucho mejor equipados para hacerlo. Pero trabajaremos con ellos. Vamos a trabajar muy de cerca con los gobernadores”, ha hecho hincapié, según ha informado la cadena de televisión CNN. Preguntado por cuándo estarán las pruebas más extendidas entre la población y no sólo entre los profesionales sanitarios y otros trabajadores de primera línea, Trump ha explicado que se decidirá entre los estados, las empresas y el Gobierno. De forma paralela, ha advertido que, si el Gobierno no está satisfecho con las acciones de un gobernador, podría llevar a cabo “medidas firmes”. “Creo que las compañías determinarán eso, y los gobernadores, también, y el Gobierno lo hará y, si no estamos contentos, tomaremos medidas muy enérgicas contra un estado o un gobernador”, ha zanjado. Ep