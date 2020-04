El embajador de China en Australia ha advertido al gobierno de este país que su intención de realizar una investigación sobre el origen del coronavirus podría desencadenar un boicot por parte de los consumidores chinos, que podrían dejar de viajar y estudiar en Australia o comprar productor como carne y vino. El embajador Cheng Jingye dijo a The Australian Financial Review en una entrevista que los planes de Australia para este tipo de investigación es “peligroso” y anticipó que no logrará ganar apoyo.

“Recurrir a la sospecha, la recriminación o la división en un momento tan crítico solo podría socavar los esfuerzos mundiales para luchar contra esta pandemia”, dijo Cheng. El ministro de Salud australiano, Greg Hunt, afirmó que una investigación independiente interesa a Australia y al mundo. “Hay 3 millones de personas infectadas y más de 200.000 vidas perdidas, por lo que debe haber un análisis independiente”, señaló el ministro Hunt.

“Tener una gran catástrofe a nivel global y no investigarlo parecería muy extraño, por lo que, en última instancia, tenemos que tomar las medidas que no sean solo en interés de Australia, sino también en interés de la humanidad común”, dijo Hunt.

El gobierno australiano ha pedido también cambios en la Organización Mundial de la Salud debido a sus presuntas deficiencias en la gestión de la pandemia. La educación es la tercera industria exportadora más grande de Australia, y China es la mayor fuente de estudiantes que viajan a Australia. China también es el mayor socio comercial de este país.