“Cambiar la Policía es difícil. No hay una ley mágica que te garantice que sea justa”

¿La muerte de George Floyd puede desencadenar la refundación de la Policía en Estados Unidos?

El vídeo de la muerte de George Floyd ha sacudido la conciencia de la nación. Las encuestas muestran que el país está escuchando la protesta: una clara mayoría de blancos cree que las prácticas policiales a menudo son racialmente discriminatorias. Muchos jefes de Policía han condenado la muerte de Floyd, y la acusación de asesinato contra los agentes es inusual. Dicho esto, cambiar la Policía es difícil. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están localmente organizadas y varían ampliamente en sus prácticas y profesionalidad. El Congreso no puede aprobar una ley que cambie mágicamente el comportamiento diario de miles de policías locales. Además, no está tan claro cómo construir fuerzas policiales más justas, no racistas y efectivas. Ésta es una lucha que llevará mucho tiempo, sin importar cuán intensamente pida la sociedad actual estos cambios.

¿Usa electoralmente el presidente Trump el tema racial como le acusa la oposición?

La mejor evidencia de ciencias sociales que tenemos en Estados Unidos muestra que los grandes disturbios en 1968 después del asesinato de Martin Luther King causaron una reacción violenta que ayudó a impulsar a Nixon a la Casa Blanca. Muy claramente, el presidente Trump espera algo similar, especialmente dado el colapso económico y la percepción de su mala gestión contra el nuevo coronavirus. Una estrategia de orden público atraerá a algunos de sus partidarios de base, pero estas personas votarán por él en cualquier caso. La pregunta es, ¿atraerá a los votantes suburbanos clave en los estados bisagra? Eso aún no está claro. Pero si la violencia se detiene rápidamente mientras continúan las manifestaciones pacíficas, los votantes suburbanos pueden ver las cosas de manera diferente en 2020 que en 1968. Si la violencia empeora, entonces sería probable una reacción violenta.

¿Por qué no se ha logrado cerrar la brecha racial en Estados Unidos?

¡Es una pregunta demasiado amplía y difícil de responder en pocas palabras! El legado del racismo, incluida la desventaja educativa, los cambios en la economía, los efectos de las drogas y la guerra contra las drogadición, todo es parte de la historia, y mucho más.

Es extremadamente deprimente ser estadounidense en este momento. Se están viendo tantas fallas desgarradoras. El único rayo de esperanza que tengo son mis alumnos. Son idealistas, inteligentes y valientes, la generación que he conocido. Tal vez ellos puedan tener éxito donde mi generación falló.

El ex presidente Obama es optimista...

El anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama es optimista. Se necesita optimismo para cambiar las instituciones establecidas desde hace mucho tiempo y los corazones de las personas. Pero se necesita más que la «audacia de la esperanza» (en una de sus famosas frases). Se necesita un plan y se necesita liderazgo. En este momento, Estados Unidos no tiene ninguno de los dos.