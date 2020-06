Tobilleras electrónicas contra el alcoholismo en Países Bajos

Los delincuentes condenados en Países Bajos por delitos relacionados con el abuso del alcohol deberán usar un brazalete especial en el tobillo para controlar sus hábitos de bebida una vez que el Gobierno haya aprobado la legislación necesaria.

El Ministerio de Justicia holandés asegura que el brazalete o etiqueta electrónica hará un seguimiento de cualquier signo de consumo de alcohol al analizar el sudor de la persona que lo usa. Los datos del brazalete se enviarán a un servidor central una vez al día, dando a los oficiales de libertad condicional una imagen más clara del comportamiento del usuario que el sistema actual, que se basa en análisis de sangre u orina que se realizan dos veces por semana.

“Los usuarios son conscientes permanentemente del hecho de que tienen algo que mide su consumo de alcohol. Eso los ayuda a mantenerse alejados del abuso de alcohol”, dijo a Reuters el oficial de libertad condicional Tony Rubino. El brazalete también puede ayudar a los delincuentes a mostrar que han cambiado sus hábitos.

Una madre de dos niños, que participó en los estudios piloto del Gobierno para el brazalete y pidió permanecer en el anonimato, explica que “tengo dos niños pequeños y tuve que demostrar que ya no bebo”. “La tobillera anti alcohol fue una excelente oportunidad para demostrar que no bebo las 24 horas, los 7 días de la semana”. El Ministerio de Justicia dijo que sus estudios piloto mostraron que el 71% de los participantes no bebieron alcohol durante la prueba, a pesar de que a algunos se les permitió el acceso al alcohol. Alrededor de la mitad de los participantes dijeron que no bebieron durante al menos tres meses después de que se les quitó la tobillera.

Los estudios, citados por el Gobierno holandés, han demostrado que del 26% al 43% de todos los incidentes violentos en Países Bajos están relacionados con el alcohol, mientras que el coste de su abuso para la sociedad holandesa se estima en 6.000 millones de euros al año.