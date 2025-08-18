Zelenski, en Washington

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, enfrenta un tenso viaje a Washington, donde encontrará presión ante inciertas promesas de paz. Lo que ocurra este lunes en la Casa Blanca puede convertirse en un cruce histórico para Ucrania y en una prueba vital de la credibilidad y determinación de Europa para defender los valores y los intereses comunes.

Los ucranianos, que sufren ataques diarios, desean la paz más que nada. Sin embargo, la intención de Trump de poner fin a la guerra a cualquier costo, preocupa. Ven con inquietud su cálida recepción a Putin y su desprecio por las legítimas preocupaciones de los ucranianos, que no quieren ver sus territorios negociados por las potencias mundiales, y esperan que el dictador ruso asuma responsabilidad por los muertos y las vidas destrozadas.

Putin parece estar seguro de tener el control, sin arriesgar nada, incluso si detiene temporalmente las hostilidades para preparar otra ronda de lo que considera una misión histórica de destruir la identidad y el estado ucraniano.

Trump nunca ha apoyado a Ucrania como necesitaba ni ha presionado a Rusia, posiblemente atraído por oportunidades de cooperación y convencido por Putin de que sus tropas pueden derrotar fácilmente a Ucrania. Trump parece subestimar al país invadido, al igual que Putin lo subestimó durante el fallido intento de capturar Kyiv «en tres días».

Las conversaciones emergentes sobre garantías de seguridad para Ucrania son alentadoras. Sin embargo, estas tendrían que ser mucho más tangibles que el infame Memorándum de Budapest, que vio a Rusia, EE UU y el Reino Unido prometer respetar la integridad territorial de Ucrania a cambio de que cediera sus armas nucleares.

Dependerá de los líderes europeos que acompañen a Zelenski asegurarse de que Ucrania no esté sola.