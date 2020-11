Sagasti promete “honestidad y eficiencia” en su etapa como presidente de Perú

El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha prometido un Gobierno diverso y plural, después de que el país haya encadenado en una semana la salida de dos jefe de Estado.

“Los criterios son bien claros, honestidad, eficiencia, compromiso, capacidad de trabajar en equipo, la idea es tener más amplia gama posible. Nos hemos comprometido a hacer un gabinete plural, que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía, en estos meses”, explicó en declaraciones a Canal N este martes por la noche, en referencia a que su gabinete estará solo hasta la celebración de las elecciones previstas en abril.

Suenan vientos de esperanza para Perú aunque como en repetidas ocasiones podría tratarse de otra historia sin final feliz. Con amplia mayoría (97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones), el congresista Francisco Sagasti (Partido Morado) ganó la elección de la Mesa Directiva del Parlamento y, por sucesión constitucional, hoy a las 16:00 (hora local) asumirá la presidencia de la República de Perú.

En su primer mensaje, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirá sus promesas. “Solo podremos salir adelante trabajando juntos”, exclamó.

Hoy es la oportunidad de dirigirme al país. (...) Quisiera empezar diciendo que hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes (Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo) en las protestas cuando expresaban su punto de vista. No podemos volverlos a la vida, pero sí, desde el Congreso y el Ejecutivo, podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder", exclamó.

“Vamos a hacer las cosas rápido, pero bien. Estamos pidiendo nombres a muchísimas personas y nos están llegando nombres que vamos a analizar con detenimiento y calma mañana”, dijo.

Pacificación, corrupción, economía

Se espera que Sagasti logre pacificar el país, que lleva una semana de protestas en las que murieron dos jóvenes y hubo muchos heridos por violencia policial. El nuevo presidente interino deberá completar el actual periodo de Gobierno, que culmina el 28 de julio de 2021, tras la destitución del popular mandatario Martín Vizcarra hace una semana y la renuncia de su sucesor Manuel Merino, el domingo.

Sagasti dijo que se tiene la tarea de perfeccionar el marco legal de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y así prevenir posibles actos de violencia.

También mencionó los detenidos y desaparecidos durante las protestas. Indicó que lo que estamos viendo en la calle es la indignación que debemos reconocer, aceptar y encauzar por caminos pacíficos, y remarcó que esa es una de las tareas centrales del Estado.

Sagasti ya prepara un equipo de ministros para calmar el descontento con los políticos por el historial de acusaciones de corrupción. Además, las prioridades del mandato serán la reactivación de la economía, la lucha contra el brote del coronavirus y unas elecciones “limpias” el próximo año.

En el barrio de Barranco, Lima, un grupo de jóvenes ultima unos anticuchos –pinchos de hígado- frente al mar. Recuerdan estos días de furia. “No fue como en Venezuela, pero plantamos cara”, dice uno de ellos orgulloso. Otro prepara su tabla de surf para atrapar las últimas olas antes del atardecer. “Creo que de ahora en adelante tendremos que estar alerta, nuevas generaciones curtidas en las calles y las universidades debemos ser el garante del pueblo”, afirma.

Por su parte el ex presidente Vizcarra mostró su aprobación: “Felicito a Francisco Sagasti por su elección como presidente del Congreso”.

Por otro lado, Vizcarra instó a que el Tribunal Constitucional tome una posición en torno a la demanda competencial sobre la vacancia presidencial. “Asimismo, ratifico el llamamiento al TC para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la aplicación de la vacancia por incapacidad moral”, indicó, precisamente el motivo por el que fue destituido. Vizcarra es otro de los que suena presidenciable.

El hombre tranquilo

Francisco Sagasti Hochhausler, de 76 años, fue elegido congresista con 96.422 votos, tras postularse con el número 1 de la lista por Lima del Partido Morado. Investigador e ingeniero, cuenta con un máster en Ingeniería Industrial, grado obtenido en 1970, por la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos). Es un hombre de centro, moderado y sobre todo de expediente limpio, algo inusual en la política de Perú.

Al igual que los otros integrantes de su agrupación, votó en contra de la moción que declaró el 9 de noviembre la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente en contra del presidente Vizcarra. Es por eso que finalmente fue el elegido. La mayoría de la población desconfía del resto de partidos que armaron el autogolpe. Si Sagasti hace medianamente bien las cosas, tiene todas las papeletas para salir elegido, esta vez por el pueblo, como presidente en las elecciones de julio. La venas siguen abiertas en Perú.