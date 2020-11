La misteriosa desaparición de una millonaria que mantiene en vilo a los australianos

¿Qué ha pasado con Melissa Caddick? Es la pregunta que se hacen millones de australianos, que no encuentran explicación a cómo una mujer de 49 años, empresaria, millonaria y madre de familia desapareció a las 04:00 horas del pasado 12 de noviembre sin dejar rastro y que en las dos semanas posteriores no se haya sabido nada de ella.

“Ha desaparecido sin dejar rastro. “Estamos muy ansiosos por saber de alguien puede tener alguna información sobre su paradero”, dijo a “A Current Affair” uno de los responsables de la investigación. La falta de pruebas llevó a los responsables del caso a pedir la colaboración ciudadana hace una semana pero no han logrado ningún avance significativo.

Su marido, Anthony Koletti, definió a la desaparecida como “una madre dedicada e increíble, una hermosa hija, hermana y esposa”. “Hemos pedido ayuda a la comunidad para traer a Melissa a casa. Sabes cuánto te amamos... Sólo vuelve a casa. Todo está bien y no te has metido en problemas”, añadió.

El hermano de Mellisa, Adam Grimley, añadió: ”haznos saber que estás sana y salva. Te queremos”.

La policía tiene varias líneas de investigación y no descartan que se trate de un caso de desaparición voluntaria. “Estamos analizando diferentes líneas de investigación y no quiero especular sobre por qué Melissa no está en contacto con su familia en este momento”, dijo el superintendente Patton.

Es sorprendente que Caddick haya abandonado a su familia y se haya esfumado como si nada. tenía una idílica vida. a sus 49 años es directora general de Maliver Pty Ltd y vive en una casa de siete millones de dólares con su actual marido y su hijo adolescente.

Durante los últimos días ha trascendido que Caddick estaba siendo investigada por la Comisión de Inversiones y Valores de Australia. Además. había recibido una orden judicial por la que se le prohibía salir del país, vender cualquier propiedad o transferir dinero al extranjero de ninguna de sus 17 cuentas bancarias.

La Corte Federal también había ordenado que entregara los nombres, direcciones y datos de contacto de cualquier persona que tenga dinero invertido en su empresa.

Sin embargo, sus abogados defienden que a pesar de estar implicada en una investigación policial no significa que haya cometido ningún delito

Lo curioso es que la desaparición se produjo pocas horas después de que la Policía federal le entregara una orden judicial para registrar su casa. Los agentes visitan su mansión para entregarle la orden el 11 de febrero y abandonan la casa a las 18:20 horas.

Esa noche, Koletti afirmó que su mujer estaba a las cuatro de la mañana en la cama y que no se la veía preocupada, pero a las 05:30 horas, el hijo de la pareja oyó cómo la puerta principal de la vivienda se cerraba. Asumieron que había salido a correr, como hacía muchas mañanas. Pero no regresó.

Al día siguiente estaba citada ante el Tribunal Federal. Al no tener noticias de ella, su marido llamó al juzgado para saber si había acudido a la cita, pero le informaron de la incomparecencia. A las 11:44 horas. Koletti informaba de manera oficial sobre la desaparición de su mujer.

Los amigos de la pareja no entienden lo ocurrido: “Es poco inusual que normalmente tengamos una línea de investigación firme con bastante rapidez, pero en esta ocasión no es así. Mantenemos la mente abierta y estamos buscando todas las posibles vías para resolver el caso”, dijo el superintendente Patton.

Que Melissa estuviera siendo investigada lleva a pensar que la desaparición fue voluntaria. Pero, entonces ¿por qué no se llevó ni el teléfono ni el bolso? este es el detalle que desconcierta a la policía.

“Es inusual en ella que deje el teléfono en casa... se lo lleva a todas partes incluso cuando hace ejercicio”, dijo Patton. Tampoco ha accedido a ninguna de sus redes sociales desde su desaparición, algo muy habitual en su día a día.

La única pista que podría haber aportado algo de luz en el caso son las cámaras de seguridad de la casa. Pero el disco duro de las grabaciones no contenía pistas, las cámaras no grabaron nada de la mañana en la que desapareció.