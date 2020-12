Fallece el ex presidente uruguayo Tabaré Vazquez

Se fue un de las grandes figuras de la política latinoamericana pero también todo un caballero respetado en Uruguay y fuera de sus fronteras. Con fama de honesto y buena persona. El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez murió en la madrugada a los 80 años, producto de una recaída por el cáncer pulmonar que lo aquejaba desde el año 2019. El dirigente del Frente Amplio con su victoria en 2004 rompió la hegemonía de las fuerzas políticas tradicionales del país -el Partido Colorado y el Partido Nacional-. El Gobierno de Luis Lacalle Pou anunció tres días de luto nacional.

Tras someterse a un tratamiento médico, el 13 de diciembre de 2019 se supo que Vázquez había recuperado del cáncer, esquivando así lo que parecía un destino fatal: sus dos padres y uno de sus hermanos habían fallecido por la misma enfermedad. En los últimos días, su hijo había informado que se recuperaba de una trombosis, pero sufría un fallo renal que enfrentaba “de buen ánimo”. La familia no quiso que hubiese velatorio.

Los simpatizantes del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez salieron a la calle para acompañar el féretro del mandatario fallecido, en Montevideo

Sin embargo, miles de uruguayos salieron a las calles en Montevideo para participar del cortejo fúnebre del ex presidente.

De hecho durante su última entrevista Vázquez sostuvo que se encontraba “en la etapa final” de su vida. Golpeado por las muertes de su esposa, de su madre, su hermana y su padre. Por eso, el periodista le preguntó, ante esta etapa de su vida, cómo era su relación con Dios y la religión: “A veces creo que hay Dios, a veces creo que no hay Dios. Que somos una ventanita que se abre a la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía, que hubiera un Dios. Pero hasta ahí puedo llegar”.

En esa línea, recordó dos momentos vinculados a la religión que lo marcaron. El primero, con el Papa Juan Pablo II; el segundo, con el actual Pontífice, Francisco. “Hablando con Juan Pablo II, él me dijo en determinado momento -yo era intendente de Montevideo, del Partido Socialista-, con su tono de voz, en español: ‘Un gobernante, antes de ser de izquierda o de derecha, debe ser profundamente humano’. Eso me sirvió para reivindicar el humanismo como forma fundamental de urbanización en nuestra humanidad. Y la última, la reunión con Francisco. Impagable. ¡Qué hombre Francisco! ¡Qué entereza! ¡Qué voluntad! Me atreví a hacerle una pregunta: ¿cómo concibe usted a Dios? Y él, muy rápidamente, me respondió: ‘Ah, no. Yo hasta Jesucristo llego’”, relató, entre risas.

Los orígenes. El médico presidente

El ex presidente uruguayo nació en el humilde barrio de La Teja, en Montevideo. Allí se crió en “una casa muy humilde, de chapa, pero con una enorme dignidad”. “Dignidad que mis padres supieron darle con trabajo, honradez, y pensando en el futuro de sus hijos; sobre todo dejarnos una educación para que pudiéramos salir adelante”.

Un episodio que sufrió de muy pequeño lo marcó y lo condujo a su primer gran pasión: la medicina. “Era chico y estaba muy asustado, tosía permanentemente, no podía respirar, vino el doctor y para mí fue como una revelación. Fue como si entrara la salvación”.

Pese a no haberlo buscado, después de años de Medicina y trabajos sociales en el club de su barrio Progreso –del que llegó a ser presidente-, llegó la ocasión de ingresar al mundo de la política.

Su primer gran cargo político lo ejerció entre 1990 y 1994, como Intendente Municipal de Montevideo. Luego, en 2005 se convirtió en el primer presidente de la izquierda uruguaya con el Frente Amplio (FA), cargo que culminó en 2010. Entre 2015 y 2020 cumplió su segundo mandato.

La Medicina siempre fue un eje de la vida del mandatario y su especialidad, la oncología, casi una obligación, considerando que sus progenitores y dos de sus cuatro hermanos fallecieron por cáncer.

Desde el inicio de su gestión presidencial, Vázquez hizo foco en la salud como uno de sus pilares con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y aprobó leyes antitabaco reconocidas internacionalmente, como la prohibición de fumar en espacios públicos y de hacer publicidad o la colocación de imágenes en las cajetillas de cigarrillos para sensibilizar a la población.

Además, se enfrentó a la poderosísima multinacional estadounidense Philip Morris en un litigio que se resolvió a favor de Uruguay en 2016, cuando Vázquez ya estaba en su segundo mandato.