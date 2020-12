La oposición venezolana logra 6,5 millones de votos en la consulta de Guaidó

La oposición venezolana ha asegurado este sábado que 6,5 millones de venezolanos han participado en su consulta popular organizada en respuesta a las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo en el país y a las que no se presentaron por considerarlas un “fraude”. El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado en un tuit que “Venezuela alzó la voz. La participación del día de hoy se transforma en compromiso y la respuesta masiva en esperanza”.

“¡Mañana estén atentos porque enviaremos un mensaje al país!”, ha asegurado Guaidó, que se ha unido a las manifestaciones de júbilo de la oposición venezolana que asegura haber cumplido sus objetivos de participación en esta votación que busca denunciar el “fraude” en las elecciones parlamentarias del pasado domingo.

Con el 87,44 por ciento escrutado, la oposición asegura que 6.466.791 venezolanos han participado en la consulta: 3.209.714 lo han hecho de manera presencial, mientras que 2.412.354 han votado de manera digital. También se han contabilizado 844.723 votos desde el exterior del país.

Estas cifras son similares a la participación en las elecciones parlamentarias del pasado domingo en la que votó aproximadamente el 30 por ciento del censo, que supera los 20,1 millones. Sin embargo, es una cantidad hasta el momento menor que la que la misma oposición congregó en otra consulta realizada en 2017 cuando dijeron haber obtenido 7,6 millones.

El dirigente del partido Voluntad Popular y miembro del comité organizador de la consulta Emilio Graterón ha subrayado que no habrá ningún rastro de la participación una vez termine el recuento ante el posible temor a represalias. “No va quedar ningún rastro de participación el día de hoy, pueden estar tranquilos. Todos los cuadernos y papeletas van a ser destruidos inmediatamente cuando concluya la transmisión de la totalización”, ha indicado.

Además ha justificado la tardanza en dar los resultados porque gran parte del país no tiene suministro eléctrico ni acceso a Internet y ha agradecido su labor a los aproximadamente 50.000 voluntarios implicados. “Está absolutamente y definitivamente muerto el fraude del 6 de diciembre. Hoy se decretó el comienzo del camino hacia la conformación de las comisiones políticas necesarias para que tengamos elecciones libres, justas y verificables en el país muy pronto”, ha asegurado.

Por su parte, la dirigente del partido Primero Justicia Amelia Belisario ha explicado que no pueden dar los datos de los que disponen del exterior porque esperan poder darlos todos juntos y ha manifestado su certeza de que los venezolanos han apoyado en esta consulta el sí que pedía la oposición contra el “fraude electoral” del 6 de diciembre, a favor de la convocatoria a elecciones libres y democráticas y la petición de ayuda internacional para resolver la crisis venezolana.

La oposición no se había presentado a las elecciones parlamentarias que organizó el Gobierno venezolano el pasado domingo, 6 de diciembre, por no confiar en el proceso. El partido de Nicolás Maduro obtuvo más del 90 de los diputados de la próxima Asamblea General y recuperó el control de la misma, hasta ahora en manos de la oposición, en unos comicios no reconocidos por la Unión Europea ni Estados Unidos.

En lugar de las elecciones, los opositores organizaron una consulta en la que se puede votar de manera digital desde el pasado día 7 y en la que este sábado han votado de manera presencial los líderes de la oposición en el país y el exterior, como ha sido caso del opositor Leopoldo López desde Colombia o la comunidad venezolana en España.

“No doblegaron el espíritu del venezolano, les devolvimos el favor, les devolvimos la pelota, son ellos los que están solos. El fraude es tan fraude que la dictadura no pudo llenar una plaza”, ha asegurado Guaidó en una comparecencia tras el cierre de urnas.

Incidentes violentos

Durante la jornada, la oposición ha denunciado incidentes violentos en al menos doce de los 23 estados en los que está dividido administrativamente el país. El dirigente opositor Freddy Guevara y miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular ha señalado al Gobierno Maduro como instigador de la represión debido a la gran afluencia, según recoge el portal Efecto Cocuyo.

Entre los incidentes denunciados por la oposición se encuentran los desalojos de zonas de votación, la incautación de material o la visita a los centros de votación de milicias y miembros de las Fuerzas de seguridad que hicieron fotos a los presentes.

Asimismo, Guaidó ha denunciado que Maduro convocó una celebración del triunfo del socialismo en las elecciones del domingo en Caracas para dificultar la afluencia de opositores al centro de votación. “En Aragua hay detenidos, en Ciudad Ojeda civiles armados agredieron brutalmente a los voluntarios (...) malandros armados que atentan contra la vida de los voluntarios.”, ha subrayado el opositor.

Seis días de voto telemático

La consulta popular arrancó el 7 de diciembre con la apertura de la participación vía web o por aplicación móvil. La votación presencial comenzó a las 8.00 horas (13.00, hora peninsular española), con la apertura de los 3.033 puntos de participación.

Guaidó ha participado en su estado natal, Vargas, mientras que Leopoldo López lo ha hecho en Colombia. La consulta, en la que puede participar cualquier ciudadano venezolano con documento de identidad o pasaporte en vigor o caducado, incluye tres preguntas: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?” es la primera.

“¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?” es la segunda pregunta. La última es “¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?”.

El presidente Nicolás Maduro ha restado importancia a la consulta, ajena al control del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Nadie podría pensar que una consulta por Internet tiene valor legal, constitucional, solamente tiene valor informativo”, declaró Maduro el pasado jueves durante un acto con los diputados electos.